Musik Chris Martin über Coldplays letztes Studialbum ‚Moon Music‘

Bang Showbiz | 30.09.2024, 12:00 Uhr

Chris Martin verriet, dass „die Qualitätskontrolle im Moment oberste Priorität hat“, weil er weiß, dass Coldplays neues Album ihr letztes sein wird.

Die Musiker werden am Freitag (4. Oktober) ihr Studioalbum ‚Moon Music‘ veröffentlichen, wobei der 47-jährige Frontmann erklärte, dass sie die Entscheidung trafen, ab diesem Zeitpunkt keine weiteren Platten mehr aufzunehmen.

In einem Gespräch mit Zane Lowe auf Apple Music 1 erklärte der Star: „Wir werden nur 12 richtige Alben machen, und das ist echt. Ja. Versprochen. Denn weniger ist einfach mehr. Und für einige unserer Kritiker wäre weniger sogar mehr! Es ist echt wichtig, dass wir diese Grenze haben. Es gibt nur sieben Harry Potters. Es gibt nur 12,5 Beatles-Alben. Für Bob Marley gibt es ungefähr das Gleiche, also für alle unsere Helden. Dieses Limit bedeutet auch, dass die Qualitätskontrolle im Moment oberste Priorität hat und es für einen Song beinahe unmöglich ist, es zu schaffen, was großartig ist. Und da, wo wir uns ausruhen könnten, versuchen wir uns auch zu verbessern.“ Der Sänger fügte hinzu: „Die Sache mit Coldplay hat etwas an sich. Das ist einfach das, was … Ich weiß nicht, woher die Lieder kommen. Ich weiß nicht, woher die Ideen kommen, aber das kommt jetzt seit fast vier oder fünf Jahren zu mir. So ganz nach dem Motto ‚Du musst es so beenden‘ und darauf vertraue ich, genau wie ich auch den Songs vertraue.”