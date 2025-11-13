Film Colin Farrell: Rolle in ‚Ordained‘

Screen Actors Guild Awards 2025 - Colin Farrell - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2025, 11:00 Uhr

Der Star wurde für 'Ordained' engagiert.

Colin Farrell wurde für ‚Ordained‘ engagiert.

Der 49-jährige Schauspieler arbeitet gemeinsam mit den Russo-Brüdern, den Machern von ‚Avengers: Doomsday‘, unter deren AGBO-Banner an dem neuen Action-Thriller, der auf dem kommenden Comic von Bad Ideas basiert und um dessen Rechte sich mehrere Studios bewerben. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ wird Farrell in dem Film den Priester Father Roy Craig spielen, das Drehbuch stammt von Derek Kolstad (‚John Wick‘).

In dem Film spendet Father Roy einem Mafioso die letzte Ölung, der jedoch nicht stirbt, sondern dem Priester nun seine Verbrechen gesteht. Der Mafiaboss schickt Killer, korrupte Polizisten und Gangster hinter dem Geistlichen her, um ihn zum Schweigen zu bringen. Allerdings hat Pater Roy selbst eine gewalttätige Vergangenheit – auch wenn er sich weigert, einen anderen Menschen zu töten.

Kürzlich gab Farrell kürzlich zu, dass er „wirklich aufgeregt“ sei, für ‚The Batman: Part II‘ zurückzukehren, nachdem er in ‚The Penguin‘ sein eigenes Spin-off bekam. Er wird seine Rolle als Oz Cobb in der kommenden Fortsetzung des DC-Superheldenfilms wieder aufnehmen und freut sich darauf, nach seiner HBO-Spin-off-Serie wieder mit Robert Pattinson, Jeffrey Wright und Regisseur Matt Reeves zusammenzuarbeiten.