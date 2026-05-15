Film Scarlett Johansson und Sebastian Stan für ‚The Batman: Part II‘ bestätigt

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Bang Showbiz | 15.05.2026, 11:00 Uhr

Scarlett Johansson und Sebastian Stan wurden offiziell für ‚The Batman: Part II‘ bestätigt.

Das Duo war in den vergangenen Monaten bereits mit der Superhelden-Fortsetzung in Verbindung gebracht worden. Regisseur Matt Reeves bestätigte ihre Beteiligung nun auf der Plattform X. Zu einem Bild von Johansson aus dem Film ‚Under the Skin‘ schrieb Reeves: „Nächste Ausfahrt: Gotham … Willkommen.“ Zur Bekanntgabe von Stans Beteiligung schrieb Reeves: „Im Gotham-State-of-Mind … Willkommen.“ Stan und Johansson sollen Berichten zufolge Harvey Dent und dessen Ehefrau Gilda spielen. Zu den weiteren neuen Gesichtern im Cast von ‚The Batman: Part II‘ gehören Charles Dance, Brian Tyree Henry und Sebastian Koch. Sie stoßen zu Jayme Lawson (Mayor Bella Reál) und Gil Perez-Abraham (Officer Martinez). Die Fortsetzung soll im Oktober 2027 erscheinen. Die Dreharbeiten laufen derzeit im Vereinigten Königreich.

Robert Pattinson kehrt als Bruce Wayne/Batman zurück. Außerdem werden Colin Farrell (Oz/Der Pinguin), Jeffrey Wright (Commissioner James Gordon) und Andy Serkis (Alfred Pennyworth) erneut ihre Rollen übernehmen. Details zur Handlung werden bislang geheim gehalten. Bekannt ist jedoch, dass ‚The Batman: Part II‘ im Winter in Gotham City spielen und sich stärker auf Bruce Wayne als auf sein Superhelden-Alter-Ego konzentrieren soll. Reeves erklärte: „In vielen anderen Filmen, die ich liebe, beginnt man nach der Ursprungsgeschichte damit, die Geschichten der Schurken und deren Entwicklung zu erzählen. Aber ich wollte nie Robert Pattinson aus dem Mittelpunkt dieser Geschichten verlieren. Genau darauf haben wir unseren Fokus gelegt.“

Pattinson verriet Anfang des Jahres außerdem, dass die Fortsetzung „große Risiken eingehen“ werde. Der 40-jährige Schauspieler sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Das Drehbuch ist außergewöhnlich. Ich glaube, das wird ein wirklich, wirklich besonderer Film – und sehr anders, sogar im Vergleich zum letzten. Ich dachte nur: ‚Oh wow! Okay!‘ Es wird spannend zu sehen sein, wie das herauskommt. Der Film wagt einiges.“