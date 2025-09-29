Film Colin Farrell: ‚The Batman 2‘ wird düsterer und tiefer

Screen Actors Guild Awards 2025 - Colin Farrell - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2025, 11:00 Uhr

Colin Farrell hat verraten, dass ‚The Batman Part II‘ „tiefgründiger“ und „gruseliger“ ist als der erste Film.

Der Schauspieler gab sein Debüt als Bösewicht ‚The Penguin‘ in dem Blockbuster von 2022, in dem Robert Pattinson die Rolle de Batman spielte, doch war er nur in fünf Szenen zu sehen – in der Fortsetzung wird seine Rolle noch kleiner ausfallen.

Farrell sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich habe in diesem Film eine noch kleinere Rolle. Aber das ist für mich in Ordnung … Ich habe das Drehbuch von Anfang bis Ende gelesen und kann nicht viel darüber sagen. Aber es ist tiefgründiger, beängstigender, es steht mehr auf dem Spiel. Ich bin wirklich gespannt darauf, den Film zu sehen.“

Obwohl Farrell in ‚The Batman‘ nur einen kurzen Auftritt hatte, konnte er seine Figur in der Spin-off-Fernsehserie ‚The Penguin‘ erneut aufleben lassen. Der Darsteller schwärmte, dass die Rolle für ein „Kind in Dublin, das Batman-Signale auf seine Jeans gemalt hat“ ein Traum war, der wahr geworden ist. Jedoch habe er zunächst die Vision von Regisseur Matt Reeves für den Bösewicht von ‚The Batman‘ nicht verstanden. Er erklärte: „Ich war so aufgeregt, als ich das Drehbuch bekam, und dann las ich es und dachte: ‚Ich habe nur fünf Szenen.‘ Ich habe es auch nicht wirklich verstanden. Ich fand ihn ein bisschen albern, ein bisschen trottelig … Ich werde das nie vergessen. Matt sagte: ‚Komm rein, komm rein.‘ Und er öffnete seinen Laptop und zeigte mir [eine visuelle Simulation des Make-ups von The Penguin]. Als ich es zum ersten Mal sah, machte es klick. Alles im Drehbuch wurde klar. Jede kleine Narbe.“