Stars Tom Holland: Darum verzichtete er dauerhaft auf Alkohol

Tom Holland - Getty - April 2024 - International Film Festival of St Andrews BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2026, 09:00 Uhr

Tom Holland hat betont, dass seine „Art von wildem Leben“, bevor er mit dem Trinken aufhörte, „sehr un-hollywoodmäßig“ war.

Der ‚Spider-Man‘-Star beschloss im Januar 2022, auf Alkohol zu verzichten, gab jedoch zu, dass selbst wenn er übermäßig viel trank, die Folgen nicht das waren, was man normalerweise von einem weltberühmten Schauspieler erwarten würde.

Im Gespräch mit seinen ‚The Odyssey‘-Co-Stars Robert Pattinson und Matt Damon sowie Regisseur Christopher Nolan für das ‚GQ‘-Magazin erklärte Holland: „Ich würde es nicht unbedingt als wild beschreiben, sondern eher als manchmal einsam. Ich hatte meine Phasen, aber ich war nicht unbedingt der Typ, der in Nachtclubs ging, sondern eher der, der zu Hause in seinem Hotelzimmer saß, die Minibar leerte und am nächsten Tag zur Arbeit ging. Meine Version von ‚wild‘ war also, würde ich sagen, sehr un-Hollywood-mäßig. Ich war immer ziemlich vernünftig. Ich habe nur zu viel getrunken.“

Hollands Kommentar fiel, nachdem Pattinson einen nachdenklichen Vergleich zwischen ihren Generationen gezogen hatte. Der Schauspieler erklärte, sein Co-Star habe die typischen „wilden Jahre“ in dem Lebensabschnitt erlebt, in dem man solche Erfahrungen üblicherweise sammle. Er selbst hingegen habe diese Phase deutlich länger ausgedehnt. „Ich hatte immer das Gefühl, 22 zu sein – und das bis fast 40“, bemerkte Pattinson mit einem Augenzwinkern. Zugleich stellte er fest, dass viele Menschen aus Hollands Generation deutlich besonnener und verantwortungsbewusster wirkten als seine eigene.

Holland sprach in diesem Zusammenhang über seine Entscheidung, dem Alkohol den Rücken zu kehren. Vor vier Jahren nahm er zunächst aus Neugier an der „Dry January“-Challenge teil und plante lediglich, einen Monat lang auf Alkohol zu verzichten. Doch während dieser Zeit erkannte er, wie stark das Trinken seinen Alltag geprägt hatte. Die Erfahrung brachte ihn dazu, seine Abstinenz fortzusetzen – eine Entscheidung, die schließlich zu einem dauerhaft alkoholfreien Leben führte.