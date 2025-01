Film Colin Firth: Er spricht über die emotionalen ,Lockerbie: A Search for Truth’-Dreharbeiten

Colin Firth - - DEC 18 - Famous - Mary Poppins Returns Royal - Albert Hall BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.01.2025, 16:00 Uhr

Der Star spielt in der neuen Serie einen Arzt, dessen Tochter eines der Opfer bei dem Absturz von Pan-Am-Flug 103 war.

Oscar-Preisträger Colin Firth spielt in der neuen Serie ,Lockerbie: A Search for Truth‘ einen Arzt, dessen Tochter eines der Opfer bei dem Absturz von Pan-Am-Flug 103 war.

Der Schauspieler erzählte jetzt, wie er sich emotional auf die Darstellung einer wahren Begebenheit vorbereitet hat.

Die hochkarätig besetzte Serie ,Lockerbie: A Search for Truth‘ (ab jetzt auf Sky und über WOW) handelt von einer der schockierendsten Tragödien der Luftfahrtgeschichte – dem Absturz von Pan-Am-Flug 103 über der schottischen Kleinstadt Lockerbie im Jahr 1988. Firth übernimmt in der neuen Dramaserie die Hauptrolle des britischen Arztes Jim Swire, dessen Tochter Flora sich unter den 270 Todesopfern des Flugzeugabsturzes befand. Swire widmet sein Leben der Suche nach der Wahrheit hinter dem Anschlag, der durch eine an Bord geschmuggelte Bombe verursacht wurde. Im Interview mit der Agentur teleschau verriet der Darsteller, wie er zu der herausfordernden Rolle gekommen ist: „Als ich das Drehbuch bekam, hatte es eine enorme emotionale Wirkung auf mich. Es war weniger der Aspekt des rechtlichen Thrillers, sondern vielmehr die Darstellung von Jim und Jane in ihrer Familie – und wie sie diese unglaubliche Last über Jahrzehnte hinweg tragen mussten.” Die Show basiert auf Swires autobiografischem Buch ,The Lockerbie Bombing: A Father’s Search for Justice‘ und wirft wichtige Fragen zu den politischen und juristischen Nachwirkungen des Anschlags auf. Colin sagte: „Jim hatte den Mut und die Integrität, Beweise und Fakten sprechen zu lassen – selbst wenn das bedeutete, seine ursprünglichen Überzeugungen komplett infrage zu stellen. Diese Fähigkeit, sich selbst zu korrigieren und den Weg zu ändern, hat mich tief beeindruckt.” Der Prominente fügte hinzu: „Manchmal betrat ich das Set und musste mich erst einmal sammeln, weil die Umgebung so viel Wirkung auf mich hatte. Vieles wirkte durch die Kulissen, die Kostüme und die Regiearbeit so realistisch, dass man kaum seine Vorstellungskraft nutzen musste.”