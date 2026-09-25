Film Colleen Hoover würde ‚It Ends With Us‘-Fortsetzung unterstützen

Colleen Hoover at It Ends With Us Premiere NY Aug 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2026, 18:30 Uhr

Colleen Hoover hätte nichts gegen eine Fortsetzung von ‚It Ends With Us‘.

Sollte ihr Folgeroman ‚It Starts With Us‘ ebenfalls verfilmt werden, wäre die Bestsellerautorin nach eigener Aussage „voll und ganz dafür“. Hoovers Roman ‚It Ends With Us‘ kam 2024 unter der Regie von Justin Baldoni ins Kino. Die Veröffentlichung wurde später vom Rechtsstreit zwischen Baldoni und Hauptdarstellerin Blake Lively überschattet. Lively hatte Baldoni unter anderem wegen sexueller Belästigung verklagt und ihm vorgeworfen, eine Kampagne gegen ihren Ruf organisiert zu haben. Baldoni bestritt die Vorwürfe und ging seinerseits mit rechtlichen Schritten gegen Lively vor.

Ob eine Fortsetzung tatsächlich zustande kommt, liegt allerdings nicht in Colleen Hoovers Händen. „Ich besitze die Rechte an der Filmfortsetzung nicht“, erklärte sie gegenüber ‚Variety‘. „Wenn sie sich also entscheiden, noch einen zu machen, bin ich voll und ganz dafür!“ Hoover möchte den Film trotz der Auseinandersetzungen weiterhin für sich stehen lassen. Während der Promotion für ‚Verity‘, die jüngste Adaption eines ihrer Bücher, betonte sie, nach wie vor stolz auf das Ergebnis zu sein. „Ich fühle mit allen“, sagte die Autorin. Sie habe den fertigen Film bereits gesehen, bevor ihr das Ausmaß der späteren Auseinandersetzungen bewusst geworden sei. Hoover lobte ausdrücklich die Leistungen von Lively, Baldoni und Brandon Sklenar. „Ich war stolz auf den Film! Und das bin ich immer noch“, erklärte sie. Zudem verwies sie auf den großen kommerziellen Erfolg der Adaption.

Ihre Aufmerksamkeit richtet sich inzwischen vor allem auf ‚Verity‘. Auf dessen Veröffentlichung freue sie sich stärker als auf ihre bisherigen Verfilmungen. Während sie bei früheren Adaptionen aus verschiedenen Gründen nervös gewesen sei, verspüre sie diesmal vor allem „pure Vorfreude“.

Noch bevor der Rechtsstreit öffentlich eskalierte, hatte Baldoni selbst über eine mögliche Verfilmung von ‚It Starts With Us‘ gesprochen. Auf die Frage von ‚Entertainment Weekly‘, ob er auch bei der Fortsetzung Regie führen würde, brachte er überraschend Lively als mögliche Regisseurin ins Spiel. „Ich glaube, dafür gibt es geeignetere Leute“, sagte er damals. „Ich glaube, Blake Lively ist bereit, Regie zu führen.“ Nach Beginn der juristischen Auseinandersetzungen erschienen die Aussichten auf eine erneute Zusammenarbeit allerdings deutlich geringer. Ein Insider erklärte damals gegenüber ‚Variety‘, es gebe wahrscheinlich kein Szenario, in dem Lively und Baldoni noch einmal gemeinsam an einem Film arbeiten würden. Ob ‚It Starts With Us‘ trotzdem irgendwann den Weg auf die Leinwand findet, bleibt damit offen. An Hoovers Unterstützung würde eine Fortsetzung zumindest nicht scheitern.