Bang Showbiz | 29.12.2025, 14:00 Uhr

Die Moderatorin plaudert nach der Trennung von Christian Ulmen über ihre Erfahrungen mit Dating-Apps.

Collien Fernandes gibt Einblick in ihre Partnersuche.

Im September wurde bekannt, dass sich die Schauspielerin und ihr Mann Christian Ulmen nach 14 Jahren Ehe getrennt haben. Inzwischen blickt die 44-Jährige wieder nach vorne und nutzt Online-Dating, um neue Bekanntschaften zu schließen. „Was ich als echten Vorteil der Apps empfinde, ist, dass man weiß, dass die Person dort ebenfalls sucht“, verriet sie im Interview mit der ‚Zeit‘. „Wenn ich an der Käsetheke stehe und den Mann vor mir in der Schlange interessant finde, weiß ich nicht, ob der nicht vielleicht vergeben ist.“ Deshalb würde sie niemals jemanden einfach so ansprechen.

Doch welcher Typ Mann hat bei Collien Fernandes eigentlich eine Chance? Die ‚Traumschiff‘-Darstellerin hat tatsächlich klare Kriterien. „Mir gefällt es, wenn jemand kreativ ist“, plauderte sie aus. „Erfolg ist da nicht so relevant. Und er sollte die Welt um sich herum wahrnehmen, empathisch sein und sich auch noch etwas Jugendlichkeit bewahrt haben, nicht zu erwachsen sein.“ Auch Flexibilität und Spontanität sind Attribute, die sie sehr an Männern schätzt.

Als „Red Flag“ bezeichnet die brünette Schönheit dagegen „Jungs, die wahllos alles aufreißen“ sowie „den Typus Mann, der ganz viele Fotos von sich im Fitness-Studio hochlädt“. Diese Kandidaten würde sie „sofort“ wegwischen. Auch „Champagner-trinkende Beach Boys mit zurück gegeltem Haar und strassbesetztem Moët in der Hand“ sortiert Collien augenblicklich aus. Außerdem sollten Männer sich für Politik interessieren, um mit ihr ins Gespräch zu kommen. „Eine echte Red Flag ist, wenn jemand in seinem Profil angibt, unpolitisch zu sein. Alles, was uns umgibt, ist Politik“, betonte sie.

Und wie sieht es mit dem Äußeren aus? Die Vorlieben der Moderatorin mögen andere Frauen überraschen. „Ich stehe ganz klar auf kleine Männer. Alles über 1,95 sortiere ich aus“, verriet sie. So mache es der TV-Star auch offline: „Jemanden sehr Großen spreche ich eher nicht an.“