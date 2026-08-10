Stars Collien Fernandes meldet sich auf Instagram zu Wort

Collien Ulmen-Fernandes - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.08.2026, 14:00 Uhr

Collien Fernandes meldet sich auf Instagram zu Wort.

Seit Monaten steht Collien Fernandes im Mittelpunkt einer öffentlichen Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Mann Christian Ulmen.

Nachdem die Schauspielerin und Moderatorin zuletzt vor Gericht einen Teilsieg errungen hatte, äußerte sie sich nun auf Instagram zu den aktuellen Entwicklungen. Dabei geht es nicht nur um ihre familiäre Situation, sondern auch um die Folgen, die die öffentliche Debatte für sie hat. Fernandes hatte zuvor Vorwürfe gegen Ulmen erhoben: Nach ihren Angaben habe die Auseinandersetzung auch Auswirkungen darauf, wie sie selbst in der Öffentlichkeit wahrgenommen werde. Gleichzeitig berichtete die 44-Jährige mehrfach davon, im Internet mit Gewalt- und Morddrohungen konfrontiert zu sein. Unter ihrem jüngsten Instagram-Beitrag stellte ein Nutzer die Frage, weshalb Fernandes die mutmaßlichen Absender solcher Drohungen nicht anzeigen und die entsprechenden Nachrichten veröffentlichen würde. Zudem wurde sie aufgefordert, die Nachrichten publik zu machen, wenn diese tatsächlich strafrechtlich relevant seien. Fernandes reagierte darauf knapp, aber eindeutig: „Es wird auch hierzu ein Verfahren geben.“

In einem weiteren Kommentar erklärte die Moderatorin ausführlicher, warum sie die Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Partner öffentlich gemacht habe. Dabei stellte sie einen Zusammenhang zwischen der Berichterstattung und den Drohungen her, die sie nach eigenen Angaben erhält. „Er ist die einzige Person, die dafür sorgen kann, dass ich keine Morddrohungen mehr bekomme“, schrieb Fernandes. Damit meinte sie offenbar Ulmen. Die Drohungen kämen ihrer Darstellung zufolge von Männern, die ihr nicht glaubten. „Denn diese kommen von Männern, die mich der Lüge bezichtigen und diese Annahme ist genährt von seinen Presseschreiben“, führte sie weiter aus.

Die Auseinandersetzung hatte zuletzt eine neue Dimension erreicht, als Fernandes am Sonntagabend erstmals öffentlich darüber gesprochen hatte, dass sie seit mehreren Wochen keinen Kontakt zu ihrer Tochter habe. Ihren Angaben zufolge sei dem Kontaktabbruch ein Gespräch mit Ulmen vorausgegangen. Auch ein ehemaliges Kindermädchen der Tochter äußerte sich anschließend in einem Fernsehinterview mit RTL zu den Vorgängen. „Sie tut es nicht für das Kind. Das Kind leidet ja nur darunter“, warf die Angestellte Fernandes in dem TV-Gespräch vor. Fernandes reagierte darauf mit ihrem Instagram-Beitrag.