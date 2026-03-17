Stars Collien Fernandes positiv: So denkt sie über die Trennung von Christian Ulmen und ihre Zukunft

Collien Ulmen-Fernandes - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2026, 15:00 Uhr

Collien Fernandes blickt nach dem Ende ihrer Ehe mit Christian Ulmen überraschend positiv in die Zukunft.

In der ZDF-Reportage ‚Terra Xplore: Trennung – und jetzt?‘ spricht die Moderatorin offen über die Trennung von dem Moderator, mit dem sie rund 14 Jahre lang verheiratet war und eine gemeinsame Tochter hat. Die 44-Jährige betont, dass sie diesen Schritt nicht als Niederlage empfindet, erinnert sich aber noch genau an den Moment, als die Trennung im September 2025 öffentlich wurde – und an die „Blicke“.

Für Fernandes war die Trennung jedoch kein spontaner Entschluss, sondern eine bewusste Entscheidung, die lange Zeit gebraucht hat. „Bevor man sich durch irgendwas durchquält, was gar nicht gut und gesund für einen ist, dann ist doch Alleinsein vielleicht auch erst mal okay“, erklärt sie jetzt in der Doku. In der Reportage begleitet der Psychologe Leon Windscheid sie bei ihrem Neuanfang. Auf Mallorca lässt sie sich etwa ein Tattoo mit den Initialen ihres Ex-Mannes überstechen. Symbolisch, wie sie erklärt: „Das Alte weg und was Neues hin.“

Die Moderatorin will also ganz klar nach vorne schauen. Unterstützung bekommt sie dabei von Expertenseite. Paartherapeutin Nele Sehrt betont: „Du wirst wieder selbstbestimmter, du verlässt faule Kompromisse.“ Fernandes stimmt zu und plädiert für einen neuen Blick auf Trennungen: „Ich glaube, wir müssen insgesamt den Blick darauf verändern. Dass es eben nicht ist: ‚Oh, du Arme!‘ Sondern, es ist eigentlich toll, dass man … dass das geht.“

Auch beim Thema Dating zeigt sich Fernandes ehrlich – und kritisch. Als sie sich auf einer Promi-Dating-App ausprobiert, reagiert sie schnell ernüchtert. Ob sie überhaupt wieder eine klassische Beziehung möchte, lässt sie offen. Auch andere soziale Modelle, wie etwa eine WG, um nicht allein zu sein, kann sie sich vorstellen.

Im November erklärte sie allerdings schon gegenüber ‚VOX Prominent‘, dass sie gerne wieder jemanden intellektuellen daten würde: „Er soll eloquent sein. Er sollte Rechtschreibkenntnisse haben.“ Klare No-Gos gibt es ebenfalls: „Er sollte nicht oben ohne vor einem Boot oder einem Auto posieren auf seinem Profilbild. Da ist man bei mir sofort raus.“ Auch beim Alter hat sie konkrete Vorstellungen: „Ich mag es auch so ein bisschen, wenn Männer jetzt nicht mehr ganz so frisch geschlüpft aussehen.“