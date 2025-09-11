Stars Collien Fernandes: Sie meldet sich erstmals nach dem Liebes-Aus mit Christian Ulmen zu Wort

Collien Ulmen-Fernandes - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2025, 14:00 Uhr

Nur wenige Tage nach der Bekanntgabe ihrer Trennung von Ehemann Christian Ulmen zeigte sich Collien Fernandes wieder in der Öffentlichkeit.

Am Mittwochabend (10. September) nahm die 43-Jährige in Köln am Deutschen Fernsehpreis teil, wo sie selbst Teil der Jury war. Auf dem roten Teppich stellte sie sich den Fragen der Presse – ihr erster Auftritt seit den überraschenden Nachrichten über das Ehe-Aus mit Christian Ulmen (49). Das Paar war 14 Jahre verheiratet und hat eine gemeinsame Tochter.

Trotz der privaten Veränderungen machte Fernandes einen gelösten Eindruck. „Es geht mir gut“, sagte sie gegenüber der Agentur ’spot on news‘. Anschließend wollte sie sogar noch weiterfeiern, obwohl sie direkt nach der Preisverleihung einen engen Zeitplan hatte: Um drei Uhr musste sie zum Flughafen, da sie ihre Tochter am Morgen noch zur Schule bringen wollte. „Da bleibt nur wach bleiben“, meinte die Schauspielerin.

Optisch sorgte Fernandes ebenfalls für Aufmerksamkeit: Auf dem roten Teppich erschien sie in einem weißen Hosenanzug, den sie kurzfristig online bestellt hatte, weil ihr ursprünglich geplantes Outfit nicht rechtzeitig eintraf. Das eigentliche Highlight war jedoch ihre neue Frisur – sie trägt ihre Haare nun deutlich heller als zuvor.