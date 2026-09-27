Stars Cora Schumacher bereut ihre Ehe mit Ralf Schumacher

Cora Schumacher - Avalon - April 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2026, 12:30 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin blickt kritisch auf die Ehe mit ihrem Ex-Mann zurück.

Cora Schumacher findet harte Worte über ihre Ehe mit Ralf Schumacher.

Mehr als zehn Jahre nach der Scheidung erklärte die Reality-TV-Darstellerin, sie bereue die Hochzeit mit dem ehemaligen Formel-1-Fahrer und habe inzwischen einen anderen Blick auf die gemeinsame Vergangenheit. Im ‚Bild‘-Podcast ‚MayWay‘ wurde Cora gefragt, ob sie die Entscheidung für eine Ehe mit Ralf heute anders treffen würde. Ihre Antwort fiel eindeutig aus: „Ja. Ich bereue es, dass ich ihn geheiratet habe.“ Sie habe im Laufe der Jahre erkannt, dass sie sich während der Ehe selbst ein Stück weit verloren habe.

Dabei blickte die 49-Jährige auch auf die Zeit zurück, in der sie Mutter wurde. Mit 24 Jahren bekam sie Sohn David, obwohl sie nach eigener Darstellung eigentlich noch keine Kinder haben wollte. Cora habe damals eigene berufliche Vorstellungen gehabt und Abitur mit einem Notendurchschnitt von 2,0 gemacht. Statt diesen Weg weiterzuverfolgen, sei sie Ehefrau und Mutter geworden. Ralf und Cora Schumacher hatten zunächst 2001 standesamtlich geheiratet, die kirchliche Trauung folgte am 7. September 2002. Im Jahr 2015 wurde die Ehe geschieden.

Ihren Nachnamen trägt Cora bis heute. „Als wir heirateten, wollte Ralf unbedingt, dass ich seinen Namen annehme. Nach der Scheidung verlangte er von mir, ihn abzulegen“, sagte sie. Aus Trotz habe sie das nicht getan – auch weil ihr Sohn denselben Namen trägt. Ihr Verhältnis zu David ist heute sehr belastet. Von seiner Hochzeit mit Vivien Keszthelyi habe Cora nach eigener Darstellung aus den Medien erfahren.

Ebenso sei sie nicht persönlich darüber informiert worden, dass ihr Sohn Vater wird. Als sie darüber sprach, kamen Cora die Tränen. Die ehemalige Dschungelcamperin fand deutliche Worte: „Ich habe mit Ralf und David abgeschlossen.“ Nun wolle sie sich stärker auf sich selbst konzentrieren. An einer neuen Liebschaft habe sie derzeit „null Interesse“. Cora betonte: „Kein Mann darf mir noch einmal sagen, wer ich sein soll oder welchen Platz ich einzunehmen habe.“