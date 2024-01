"IBES"-Promis fliegen nach Australien Cora Schumacher: Letztes Happy Meal vor dem Abflug Richtung Dschungel

Cora Schumacher vor dem Abflug am Frankfurter Flughafen. (eee/spot)

SpotOn News | 10.01.2024, 14:01 Uhr

Das RTL-Dschungelcamp in Australien füllt sich, immer mehr Stars machen sich auf dem Weg nach Down Under. Cora Schumacher hat sich vor dem Abflug noch einen Gang zu McDonald's gegönnt.

Heinz Hoenig (72), Fabio Knez (30) und Twenty4Tim (23) haben sich bereits auf den Weg Richtung RTL-Dschungelcamp gemacht. Jetzt sind auch Leyla Lahouar (27), David Odonkor (39), Mike Heiter (31) und Cora Schumacher (47) am Frankfurter Flughafen gesichtet worden, um für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" nach Australien zu fliegen.

Ein letztes Mahl vor der Dschungel-Diät

Die Ex-Frau von Formel-1-Star Ralf Schumacher (48) genehmigte sich vor dem Abflug noch einen letzten Gang zu McDonalds, ehe es ab dem 19. Januar für zwei Wochen nur noch Bohnen und Reis zu essen gibt. In einer Instagram-Story konnten auch Fans einen Blick in ihre prall gefüllte Happy-Meal-Tüte erhaschen. Für den 20-Stunden-Flug warf sich Cora Schumacher in ein lässiges Ensemble aus lockerer Jeans mit Camouflage-Muster, graumeliertem T-Shirt und knallpinker Sweatshirt-Jacke.

Die Ex-"Bachelor"-Kandidatin Leyla Lahouar genießt unterdessen den Komfort ihres 1.-Klasse-Flugs mit Champagner und Schläfchen, wie sie ebenfalls auf Instagram teilte. Dort zeigte sie sich zuletzt in einem Teddy-Pyjama in Pink.

Am 19. Januar geht es los

Die 17. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet am 19. Januar 2024 bei RTL. Mitmischen werden außerdem No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska (47), Designerin Sarah Kern (55), "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspieler Felix von Jascheroff (41), Ex-"GNTM"-Model Anya Elsner (20) und Kim Virginia Hartung (28), bekannt aus "Temptation Island" und "Prominent getrennt".