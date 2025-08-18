Stars Corey Mylchreest: Er vermasselte sein Vorsprechen für ‚Rapunzel – Neu verföhnt‘

Corey Mylchreest - Queen Charlotte Premiere - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2025, 18:00 Uhr

Der Star sprach darüber, dass er ein desaströses Vorsprechen für die Rolle in dem Film gehabt habe.

Corey Mylchreest sprach darüber, dass er ein desaströses Vorsprechen für die Rolle des Flynn Rider in ‚Rapunzel – Neu verföhnt‘ gehabt habe.

Der ‚My Oxford Year‘-Schauspieler wurde für die Rolle von Rapunzels Geliebtem in der Realverfilmung des Zeichentrickfilms aus dem Jahr 2010 nominiert, gab jetzt aber zu, dass seine Gesangskünste ihn enttäuscht hätten.

Der 25-jährige Corey verriet in einem Gespräch mit dem ‚Seventeen‘-Magazin: „Ich glaube, ich kann das jetzt sagen, da ich glaube, dass es das nicht mehr gibt, aber ich habe für ‚Rapunzel – Neu verföhnt‘ vorgesprochen. Wir haben das Filmmaterial nicht mehr. Ich habe es gelöscht und dann verbrannt und dann das Handy, mit dem ich es gefilmt habe.“ Der Darsteller fügte scherzend hinzu, dass sein Gesang so schlecht gewesen sei, dass er daraufhin auch „den Raum“ und „sich selbst verbrannt“ habe. Er witzelte: „Und dann habe ich den Raum verbrannt, in dem ich es gemacht habe. Und dann habe ich mich selbst verbrannt. Sie sagten mir, dass sie jemanden mit Gesangserfahrung suchten.“ Das Projekt, das sich in der Vorproduktionsphase befand und bei dem Michael Gracey von ‚The Greatest Showman‘ die Regie führen sollte, wurde Berichten zufolge Anfang des Jahres nach den nur schwachen Einspielergebnissen von ‚Schneewittchen‘ auf unbestimmte Zeit pausiert.