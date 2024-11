"Borowski und das hungrige Herz" Countdown läuft: Vorletzter „Tatort“ mit Axel Milberg kommt im Januar

SpotOn News | 22.11.2024, 16:11 Uhr

Axel Milberg wird nur noch zweimal in seiner Rolle als "Tatort"-Kommissar Klaus Borowski zu sehen sein. Im Januar strahlt die ARD den Fall "Borowski und das hungrige Herz" aus, der bereits 2021 abgedreht wurde.

Die Tage mit Axel Milberg (68) als "Tatort"-Kommissar Klaus Borowski sind gezählt. Bereits im März 2023 hatte der Schauspieler verkündet, nach über 20 Jahren aus dem Sonntagskrimi auszusteigen. Nur noch zweimal wird er in Kiel ermitteln. Sein vorletzter Fall, "Borowski und das hungrige Herz", läuft am 21. Januar 2025 um 20:15 Uhr im Ersten.

Das hat die ARD jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. In dem Fall tauchen Borowski und seine Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik, 34) in die Welt der Sex- und Liebessüchtigen ein. Denn in einem Mietshaus liegt eine tote Versicherungsangestellte, die am Vortag offenbar eine wilde Erotikparty gefeiert hat.

"Borowski und das hungrige Herz" seit 2021 fertig

Die Ausstrahlung von "Borowski und das hungrige Herz" erfolgt ungewöhnlich spät. Der Fall wurde nämlich bereits im September 2021, also vor über drei Jahren, abgedreht. Die ARD hatte mehrere Fälle vorgezogen, die später entstanden sind, darunter zuletzt "Borowski und das ewige Meer", der am 10. November 2024 ausgestrahlt wurde. Gegenüber der Website "Wie war der Tatort?" begründete der NDR diese Entscheidung so: "Wir haben uns entschieden, den 'Tatort: Borowski und das ewige Meer' vorzuziehen, da der Film eine Thematik behandelt, die schnell an Aktualität verliert."

"Das hungrige Herz" wird die vorletzte "Tatort"-Folge mit Milberg sein, wie der Sender noch einmal bestätigte. Die letzte Episode mit dem Kieler Ermittler trägt den Titel "Borowski und das Haupt der Medusa" und wurde Anfang dieses Jahres fertiggestellt. Darin steht Borowski unmittelbar vor seinem Ruhestand und hat endgültig genug von Morden – doch dann gerät er in einen Wettlauf gegen die Zeit. Wann der letzte Fall ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.

Milbergs Nachfolge an der Kieler Förde wird Karoline Schuch (43) antreten, die ab 2026 gemeinsam mit Almila Bagriacik ermitteln wird. Bagriacik ist seit 2018 im "Tatort" zu sehen. Das rein weibliche Ermittlerinnen-Duo feiert voraussichtlich an zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen im Jahr 2026 mit der Doppelfolge "Unter Freunden / Unter Feinden" seinen Einstand.