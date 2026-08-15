Stars Courtney Love wäre 2019 beinahe gestorben

Courtney Love attends the Fendi Couture Summer Show 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2026, 12:00 Uhr

Courtney Love wäre 2019 fast gestorben.

Die Musikerin hat jetzt erstmals ausführlicher über die dramatische Zeit gesprochen und erklärt, warum sich die Veröffentlichung ihres neuen Albums weiter verzögert. In einem Instagram-Video schilderte die 62-Jährige, wie schwer ihre gesundheitlichen Probleme damals waren. „Viele von euch fragen, wo meine Platte bleibt. Sie ist fertig. Eigentlich war sie schon länger fertig. Es ist eine wirklich gute Platte, und ich habe viel hineingesteckt“, sagte Love. 2019 sei sie nach England gereist. Dort habe sich ihr Gesundheitszustand plötzlich massiv verschlechtert. „Mein Körper ist einfach explodiert. Er ist einfach explodiert, und ich war sehr oft im Krankenhaus. Ich wäre beinahe gestorben.“

Love berichtete zudem, sie habe in dieser Zeit fast alle ihre Haare verloren und nur noch rund 100 Pfund, also etwa 45 Kilogramm, gewogen. Die Ärzte hätten ihr damals gesagt, dass sie sterben werde. „Ich habe ihnen nicht geglaubt“, erklärte die Sängerin. Nach eigenen Worten habe Love die Einschätzung der Mediziner lange nicht akzeptieren können. Sie beschrieb, dass sie bereits als Kind gelernt habe, den Aussagen von Erwachsenen zu misstrauen. Dieses Muster habe sie auch während ihrer Erkrankung begleitet. „Als sie sagten, dass ich sterben werde, habe ich ihnen einfach nicht geglaubt. Und irgendwie bin ich wieder gesund geworden“, sagte sie. Heute gehe es ihr gut: „Ich bin gesund, was unglaublich ist.“

Was genau zu ihren damaligen gesundheitlichen Problemen geführt habe, wollte Love nicht näher erläutern. Sie betonte lediglich, dass sie ihre Erkrankung seinerzeit bewusst nicht öffentlich gemacht habe. Inzwischen fühle sie sich wieder bereit, stärker ins Rampenlicht zurückzukehren. In einem Begleittext zu ihrem Instagram-Video erklärte die Musikerin, dass ein großer Teil ihres neuen Albums während ihrer Krankenhausaufenthalte entstanden sei. Wenn sie nicht im Krankenhaus gewesen sei, habe sie geschrieben und aufgenommen. Die Arbeit an der Platte habe für sie eine besondere Bedeutung gehabt: Sie sei damals davon ausgegangen, dass es ihr letztes Album werden könnte. Deshalb habe sie genau die Platte machen wollen, die sie immer verwirklichen wollte.