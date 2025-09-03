Musik Cradle of Filth: Dani Filth äußert sich ein letztes Mal zu den Band-Ausstiegen

Bang Showbiz | 03.09.2025, 11:00 Uhr

Das sagt der Frontmann der Band über den Streit, der zwei Mitglieder letztendlich zum Ausstieg bewegte.

Dani Filth, Frontmann von Cradle of Filth, hat ein „letztes Statement“ zum dramatischen Ausstieg seiner langjährigen Bandkollegen Zoe Marie Federoff und Gitarrist Marek „Ashok“ Šmerda abgegeben.

Der 52-jährige Metal-Musiker betonte, er werde nicht zulassen, dass „haltlose Verleumdungen“ die Band definieren oder ihre harte Arbeit herabwürdigen. In einem offenen Instagram-Post, den er diese Woche während der laufenden Tour veröffentlichte, ging Filth direkt auf die Kontroverse ein. Er räumte ein, dass seine früheren Aussagen womöglich mehr preisgaben als beabsichtigt. „Ich ließ Müdigkeit und Frustration darüber entscheiden, mehr persönliche Details zu teilen, als wahrscheinlich nötig gewesen wäre“, erklärte er. „Dafür entschuldige ich mich. Die Wahrheit meiner Darstellung bleibt bestehen, aber aus Respekt vor allen Beteiligten werde ich mich öffentlich nicht weiter zu persönlichen Angelegenheiten äußern.“ Ein klares Zeichen setzte er jedoch, was Vorwürfe von „Diebstahl“ und „Ausbeutung“ gegen ihn, die Band und das Management betrifft: „Diese Anschuldigungen sind falsch und schädlich. Wir verfügen über klare Aufzeichnungen, die das Gegenteil belegen, und jede Auseinandersetzung wird ordnungsgemäß geregelt – nicht durch ein Gerichtsverfahren in den sozialen Medien.“

Der Beitrag nahm dann eine tief persönliche Wendung, als Dani enthüllte, dass seine Mutter an Krebs im Endstadium leidet, und die jüngsten Vorwürfe die Situation für sie zusätzlich belastet haben: „Familien in diesen Sturm hineinzuziehen, ist eine Grausamkeit, die niemand einem anderen wünschen sollte.“ Trotz der Spannungen streckte er seinen ehemaligen Bandkollegen die Hand zur Versöhnung aus: „An Zoe und Ashok: Trotz allem wünsche ich euch alles Gute. Wir haben schöne Zeiten miteinander geteilt, und für diese Erinnerungen werde ich immer dankbar sein.“ Zum Schluss richtete er eine entschlossene Botschaft an Fans und Kritiker: „Die Show muss weitergehen – und es ist keine Weihnachtspantomime. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, diese Shows mit der Leidenschaft zu liefern, die unsere Fans verdienen, und darauf, eine stärkere, klarere Grundlage für alle unsere Musiker zu schaffen. Vorwärts!“

Gitarrist Marek Šmerda hatte angekündigt, die Band nach Ende der laufenden Tour zu verlassen, nachdem auch seine Ehefrau, Keyboarderin Zoe Federoff, ihren Ausstieg erklärt hatte. Beide nannten als Gründe den hohen Stress, die niedrige Bezahlung und das Gefühl, dass die Band ihre Mitglieder nicht wirklich wertschätze. Doch kurz nach seiner Erklärung veröffentlichte Dani Filth eine offizielle Band-Mitteilung, in der es hieß, Šmerda sei mit sofortiger Wirkung entlassen worden: „Mit schwerem Herzen verkündet Cradle Of Filth offiziell die sofortige Entlassung von Gitarrist Marek ‚Ashok‘ Šmerda aus der Band. Trotz aller Versuche, die Band illegal zu verleumden und zu sabotieren, werden wir keine unserer Südamerika-Shows absagen – auch wenn wir vorübergehend nur mit einem Gitarristen auftreten, bis ein Ersatz eingeflogen wird. Die übrigen Bandmitglieder sind in Ordnung, wenn auch erschüttert, und die Vorwürfe gegen das Management, das eng mit mir und der Band zusammenarbeitet, sind vollkommen unbegründet.“ Die Band versprach, in Zukunft mehr Klarheit über die Situation zu geben.