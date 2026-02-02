Musik Cruz Beckham als ‚echtes Talent‘ gelobt – Debütalbum nimmt Gestalt an

Cruz Beckham attends the Dior Homme Menswear show Paris Jan 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.02.2026, 18:00 Uhr

Cruz Beckham wird von Luke Pritchard, Frontmann der britischen Indie-Band The Kooks, als „der echte Deal“ bezeichnet, während der 20-Jährige intensiv an seinem Debütalbum arbeitet.

Der Sohn von Victoria Beckham und Sir David Beckham hat zuletzt viel Zeit im Studio verbracht – unter anderem gemeinsam mit Mitgliedern von The Kooks – und hinterlässt dabei offenbar großen Eindruck.

Gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ schwärmte Pritchard von Beckhams musikalischem Können: „Er ist brillant. Er hat all die richtigen Dinge. Ich denke wirklich, er ist ein Rockstar.“ Besonders hob er den Sound des Albums hervor, der sich stilistisch an klassischer Psychedelic-Rock-Ästhetik orientiere. „Es hat diese White-Album-Psychedelia, warme Klangfarben. Ich finde, er ist ein großartiger Gitarrist – genau das, was ich selbst gern im Kopf höre.“

Pritchard berichtete weiter, dass sie gemeinsam in einem Studio im Norden Londons gearbeitet hätten: „Wir waren tatsächlich mit ihm im Studio. Sein Album klingt so gut, so authentisch. Das ist unglaublich erfrischend. Er nimmt alles komplett ehrlich auf und versucht, diese Magie einzufangen – das finde ich großartig.“ Besonders wichtig sei Beckhams Haltung zur Karriere: „Er ist der echte Deal. Er will alles richtig machen, sich seine Fanbase ehrlich aufbauen und einfach rausgehen und spielen. Es waren verrückte Tage für ihn.“

Bislang hat Cruz Beckham zwei Singles veröffentlicht, ‚Optics‘ und ‚Lick The Toad‘, die beide stark von psychedelischen Elementen geprägt sind. Am 13. Februar erscheint mit ‚For Your Love‘ ein weiterer Song, der zugleich Namensgeber einer anstehenden Tour ist.

Das Musikvideo ist dabei ein echtes Familienprojekt. Victorias Vater Tony Adams hat einen Gastauftritt, während die Regie von Beckhams Cousine Libby Adams übernommen wurde. Auf Instagram schrieb Cruz: „Das ist mein Opa Tony. Als er in meinem Alter war, war er auch in einer Band, und unsere Verbindung zur Musik ist etwas ganz Besonderes für mich.“ Weiter erklärte er, wie viel ihm die Zusammenarbeit mit seiner Familie bedeute: „Die Menschen, mit denen ich Kunst mache, sind nicht nur meine Familie, sondern auch die talentiertesten Menschen.“