Film Curry Barker sichert sich Millionenvertrag für neuen Horrorfilm

Curry Barker at Obsession special screening in Los Angeles - Getty - May 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2026, 14:00 Uhr

Für Curry Barker läuft es derzeit bestens: Der Regisseur hat für sein nächstes Filmprojekt einen Vertrag in achtstelliger Höhe abgeschlossen.

Wie ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet, wird der Filmemacher erneut mit Universal Film Group sowie Blumhouse Atomic Monster zusammenarbeiten.

Barker, der nach ‚The Obsession‘ bereits seinen zweiten Film ‚Anything But Ghosts‘ abgedreht hat, wird bei seinem dritten Projekt nicht nur Regie führen, sondern auch das Drehbuch schreiben und als Produzent fungieren. Über die Handlung ist bislang kaum etwas bekannt. Fest steht lediglich, dass es sich um eine originelle Horroridee des Regisseurs handelt.

In einem Statement zeigte sich Barker begeistert von der erneuten Zusammenarbeit. „Dieser Film ist etwas, auf das ich mich schon seit einiger Zeit freue“, erklärte er. Zudem lobte er die Studios für ihre Unterstützung kreativer Projekte und betonte: „Ich könnte mir keine besseren Partner für diesen Film vorstellen.“ Auch die Produzenten Jason Blum und James Wan äußerten sich lobend über den Regisseur. Mit ‚The Obsession‘ habe Barker etwas geschafft, das nur wenigen Filmemachern gelinge: „Er hat etwas völlig Originelles geschaffen, das ein riesiges Publikum angesprochen hat.“

Der neue Film setzt Barkers erfolgreiche Zusammenarbeit mit Universal und Blumhouse Atomic Monster fort. Bereits sein Horror-Hit ‚The Obsession‘ sowie ‚Anything But Ghosts‘ entstanden mit Unterstützung der Studios.