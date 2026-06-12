Film Steven Spielberg warnt junge ‚Obsession‘- und ‚Backrooms‘-Regisseure

Disclosure Day Prem Steven Spielberg June 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2026, 14:00 Uhr

Der Kult-Regisseur inszenierte in jungen Jahren den Film-Hit 'Der weiße Hai' und kann sich deshalb gut in Curry Barker und Kane Parsons hineinversetzen.

Steven Spielberg hat die Regisseure Curry Barker und Kane Parsons davor gewarnt, sich „den Erfolg nicht zu Kopf steigen zu lassen“.

Der ikonische Filmemacher gab zwei der derzeit gefragtesten Hollywood-Regisseure Ratschläge, nachdem die ehemaligen YouTuber Barker (26) und Parsons (20) mit den Filmen ‚Obsession‘ und ‚Backrooms‘ jeweils die Kinokassen im Sturm erobert haben. Auf die Frage, welchen Rat er ihnen geben würde, sagte Spielberg – der 1975 in seinen Zwanzigern ‚Der weiße Hai‘ inszenierte – im Podcast ‚The Rest Is Entertainment‘: „Lasst euch vom Erfolg nicht zu sehr mitreißen. Lasst nicht zu, dass euch der überwältigende Erfolg zu Kopf steigt, denn wenn ihr euren nächsten Film macht, fangt ihr wieder bei null an.“

Die beiden Horrorfilme haben weltweit große Erfolge erzielt: ‚Obsession‘ spielte seit seinem Start am 15. Mai bereits 238,7 Millionen Dollar bei einem Budget von 750.000 Dollar ein. ‚Backrooms‘ wurde am 29. Mai veröffentlicht und erreichte 220,6 Millionen Dollar bei einem Budget von zehn Millionen Dollar. Spielberg kennt selbst den enormen Erfolg in jungen Jahren und auch die richtige Herangehensweise, um darauf aufzubauen. „Es ist immer gut, einen großen Hit zu haben, um euren Ruf zu festigen. Ihr werdet viel Respekt von Studiobossen, der Filmindustrie und den Studios bekommen“, erklärte er. „Aber der Rat, den ich ihnen geben würde – und den ich selbst auf die harte Tour lernen musste – ist: Wir fangen immer wieder von vorne an.“

Das ändere sich auch nach Jahrzehnten Arbeitserfahrung nicht. „Wenn ihr die Chance bekommt, 20 oder 30 Filme in eurer Karriere zu machen, werdet ihr vielleicht bei eurem zweiten oder dritten Film feststellen, dass ihr jedes Mal wieder am Anfang eurer Karriere steht“, erläuterte der Kult-Regisseur.