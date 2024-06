Letztes Konzert im Dezember Cyndi Lauper kündigt Abschieds-Tournee an

Cyndi Lauper - hier im Jahr 2020 - war für die 80er-Jahre sowohl optisch als auch musikalisch stilprägend. (dr/spot)

SpotOn News | 03.06.2024, 15:47 Uhr

Ihr Name, ihr Stil und ihre Musik stehen wie kaum etwas anderes exemplarisch für die 80er-Jahre: Jetzt geht die "Girls Just Want to Have Fun"-Sängerin Cyndi Lauper auf große Abschieds-Tournee. Noch in diesem Jahr ist Schluss mit Live-Konzerten.

Die US-amerikanische Sängerin Cyndi Lauper (70) zieht sich nach Ablauf des Jahres von der Live-Bühne zurück. Wie die Künstlerin und der Konzertveranstalter Live Nation am Montag via Instagram bekannt gaben, geht die "Girls Just Want to Have Fun"-Interpretin im Herbst auf Abschieds-Tournee. Ab Oktober wird sie dafür noch einmal in 23 nordamerikanischen Städten in großen Arenen auftreten, bevor sie ihre Karriere als Live-Künstlerin endgültig an den Nagel hängen wird.

Es wird ihre erste große Konzertreihe seit rund einem Jahrzehnt werden. Warum sie sich zu ihrer "Girls Just Wanna Have Fun Farewell"-Tournee entschied, wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. In wenigen Tagen wird ihre Dokumentation "Let the Canary Sing" auf Paramount+ Premiere feiern, in der sie sich jedoch aller Voraussicht nach auch zu ihrem Live-Rückzug äußern wird. Los geht es mit dem ersten Konzert am 18. Oktober im kanadischen Montreal, das letzte Konzert wird die 80er-Jahre-Ikone am 5. Dezember im United Center in Chicago geben.

Bislang keine Termine in Europa und Deutschland geplant

Weitere Stationen sind Toronto, Detroit, Boston, Washington, New York City, Nashville, Columbus, Tampa, Hollywood, Atlanta, Houston, Phoenix, San Diego, Los Angeles, Palm Springs, San Francisco, Portland, Seattle, Minneapolis, Dallas und Austin. Termine in Europa oder gar in Deutschland sind aktuell nicht geplant.

Ein sogenannter Artist-Presale-Vorverkauf beginnt bereits am Dienstag, dem 4. Juni. Der allgemeine Vorverkauf soll laut Live Nation am Freitag, dem 7. Juni starten. Der Name Cyndi Lauper ist aufgrund ihrer Doku derzeit in aller Munde. Nachdem der Film bereits im vergangenen Jahr erstmals auf dem Tribeca-Film-Festival gezeigt wurde, wird Lauper am Freitag zur Streaming-Premiere zudem vor dem TCL Chinese Theatre in Hollywood mit eigenen Handabdrücken im Boden geehrt. Am Mittwoch ist sie außerdem Gast in der beliebten Talkshow "Jimmy Kimmel Live!"