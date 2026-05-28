Film Cynthia Erivo gibt ihr Urteil zu ‚Wicked 3‘ ab

Cynthia Erivo - November 2025 - Famous - Wicked For Good European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2026, 21:00 Uhr

Cynthia Erivo hat verraten, dass es 'viel brauchen würde', damit sie für einen dritten Film zur 'Wicked'-Reihe zurückkehrt. Sie betont, dass Pläne für eine weitere Fortsetzung 'Sinn ergeben' müssten.

Cynthia Erivo hat enthüllt, dass es „viel brauchen würde“, damit sie für einen dritten ‚Wicked‘-Film zurückkehrt.

Die Schauspielerin spielte Elphaba im Film ‚Wicked‘ aus dem Jahr 2024 sowie in dessen Fortsetzung ‚Wicked: For Good‘ aus dem Jahr 2025. Für ihre Rolle im ersten Film erhielt sie eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin. Seitdem wird spekuliert, ob die Besetzung für einen weiteren Film wieder zusammenkommen könnte. Cynthia besteht jedoch darauf, dass es noch zu früh sei, über einen dritten Film zu sprechen. Sie sagte zu ‚Variety‘: „Es ist zu früh, um überhaupt mit Gesprächen darüber anzufangen.“ Sie fügte hinzu: „Es würde viel brauchen, damit ich zurückkehre, um das zu machen. Es muss Sinn ergeben.“

Die beiden ‚Wicked‘-Filme basieren auf dem Bühnenmusical von Stephen Schwartz und Winnie Holzman aus dem Jahr 2003, das wiederum von Gregory Maguires Roman ‚Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West‘ aus dem Jahr 1995 inspiriert wurde, der in der Welt von L. Frank Baums Buch ‚The Wonderful Wizard of Oz‘ spielt.

Schwartz verriet zuvor, dass er erneut mit Holzman an einem weiteren Oz-Projekt arbeite, es sich dabei jedoch nicht um eine Fortsetzung der ‚Wicked‘-Geschichte handeln werde. Er sagte zu ‚The Ankler‘: „Wenn es die richtige Idee gäbe – aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob diese richtige Idee existiert.“ Was er sagen könne, ohne zu viel zu verraten, sei: „Winnie Holzman und ich arbeiten gerade an einigen Ideen, die keine Fortsetzung von ‚Wicked‘ sind, weil ich denke, dass sich die Geschichte von Glinda und Elphaba vollständig anfühlt – aber es gibt andere Aspekte, die man erforschen könnte.“ Gregory Maguire, der ursprüngliche ‚Wicked‘-Romanautor, habe zum Beispiel mehrere Bücher geschrieben. Schwartz fügte hinzu: „Aber es gibt noch eine andere Idee, über die Winnie und ich sprechen: keine Fortsetzung, sondern eher eine Ergänzung. Sagen wir es so.“ Er erklärte: „Wenn jemand eine Fortsetzung der Geschichte entwickeln könnte, die eine Rechtfertigung hätte, die über das reine Geldverdienen hinausgeht – natürlich. Aber im Moment hat mir noch niemand eine Idee präsentiert, die so etwas rechtfertigen würde.“

Auf die Frage, ob ein neues Projekt eine der Figuren aus ‚Wicked‘ beinhalten könnte, erklärte er: „Nun, genau darum geht es. Es ist eine lebendige Welt – so wie das ‚Star Wars‘-Universum so viele begleitende Projekte hervorgebracht hat, von denen einige wirklich hervorragend für sich genommen sind. Und vergesst nicht, dass L. Frank Baum nicht nur ‚The Wonderful Wizard of Oz‘ geschrieben hat. Es gab viele weitere Bücher danach.“