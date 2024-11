Film Cynthia Erivo zählte am ‚Wicked‘-Set ihre Schritte

Cynthia Erivo at UK premiere of Wicked - Getty - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2024, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin outet sich als Fitness-Fanatikerin. Auch beim Dreh zu dem Fantasy-Film achtete sie auf ihre Schrittanzahl.

Cynthia Erivo trug am Set von ‚Wicked‘ einen Fitness-Tracker unter ihrem Kostüm, um sicherzustellen, dass sie täglich ihre Mindestanzahl an Schritte erreichte.

Die Schauspielerin spielt Elphaba, die böse Hexe des Westens, in der zweiteiligen Leinwandadaption des Broadway-Klassikers. Die bekennende Fitness-Fanatikerin gibt zu, dass sie nichts davon abhalten konnte, während der Dreharbeiten zu dem Fantasy-Film ihre tägliche Schrittzahl zu erreichen.

In der Sendung ‚WTF With Marc Maron‘ wurde Cynthia gefragt, ob sie ihre Fitbit unter dem Hexen-Kostüm trug, woraufhin sie antwortete: „Ja.“ Auf die Frage, ob sie die Schrittzahl überprüft habe, erwiderte die 37-Jährige: „Das habe ich getan. Ich scherze nicht einmal. Ich meine es so ernst. Ich hatte [den Tracker] den ganzen Tag bei mir. Ich kann ihn entweder in meinen Stiefel am Knöchel stecken, denn dort ist mein Puls, oder ich lege ihn auf meine Hüfte.“

Selbst in ihrer Pause saß die ‚The Outsider‘-Darstellerin nicht still. „Du versuchst einfach, die Schritte mit Vollgas zu machen. Wenn wir eine Pause machen, setze ich mich nicht hin, sondern mache meine Schritte“, erzählte sie. Ansonsten könne man als Schauspieler schnell in schlechte Gewohnheiten verfallen. „Das ist manchmal das Problem am Set, wenn du wirklich viel sitzt und dich nicht bewegst, sondern nur wartest.“