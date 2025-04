Film Cynthia Erivo spielt in ‚Karoshi‘ mit Cynthia Erivo wird die Hauptrolle in ‚Karoshi‘ spielen. Die ‚Wicked‘-Darstellerin hat sich verpflichtet, in dem kommenden Action-Thriller neben den bereits angekündigten Teo Yoo und Isabel May mitzuspielen, berichtet ‚Deadline‘. Takashi Doscher führt Regie nach einem Drehbuch, das er selbst geschrieben hat, und die Produktion des Films soll im Juni beginnen. Der Film wird als Wirtschaftsthriller […]