Stars Dacre Montgomery: Auszeit von Hollywood war dringend nötig

Dacre Montgomery at Stranger Things premiere - Avalon - June 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2025, 11:00 Uhr

Dacre Montgomery verriet, dass er eine Pause von Hollywood eingelegt habe, um „etwas mehr Kontrolle“ über seine Karriere gewinnen zu können.

Der 30-jährige Schauspieler, der von 2017 bis 2022 die Rolle des Billie Hargrove in ‚Stranger Things‘ spielte, zog sich im selben Jahr aus der Film- und Fernsehwelt zurück und kehrt jetzt in seinem neuen ‚Went Up The Hill‘-Thriller zurück.

Über seine Entscheidung für die Auszeit erzählte der Star in einem Interview mit ‚The Australian‘-Magazin: „Ich denke, dass sich die Dinge geändert haben. Traditionelle Hollywood-Stars existierten, da es Mysterien gab. Die sozialen Medien haben das abgeschafft. Das ist ein wesentlicher Grund dafür, warum ich in den letzten fünf Jahren von der Bildfläche verschwunden bin.“ Dacre erklärte, dass er sich dazu entschieden habe, eine Auszeit zu nehmen, nachdem er über die Jahre hinweg so viel von sich selbst in seine Rollen steckte. Der Darsteller fügte hinzu: „Ich habe in jede Rolle, die ich gespielt habe, ein Stück von mir selbst gesteckt, und das ist hauptsächlich der Grund dafür, warum ich mir eine Auszeit genommen habe.“