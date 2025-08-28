Stars Daisy Edgar-Jones auf Mission, um neue Stimmen in der Filmwelt zu fördern

Daisy Edgar-Jones and David Jonsson - EE and BAFTA Set the Stage - PR - August 28th 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2025, 18:00 Uhr

Daisy Edgar-Jones ist fest entschlossen, „neue Stimmen zu fördern“ in der Welt des Filmemachens.

Die für einen BAFTA nominierte Schauspielerin wurde durch ihrer Rolle im BBC-Drama ‚Normal People‘ berühmt und hat sich nun mit Schauspieler David Jonsson (31) zusammengeschlossen, um junge Filmemacher im Rahmen von EE und BAFTAs ‚Set The Stage‘-Programm zu betreuen.

„EE und BAFTAs Set The Stage ist eine so brillante Initiative – ich weiß, dass ich die Chance sofort ergriffen hätte, daran teilzunehmen, als ich anfing“, sagte die 26-Jährige jetzt über das Projekt. „Es ist mir wirklich eine Ehre, dabei zu sein und neue Stimmen auf jede erdenkliche Weise zu fördern.“

Die Initiative von EE und BAFTA, in Partnerschaft mit der Young Film Academy umgesetzt, bietet 16 Teenagern die Möglichkeit, das Leben an einem Filmset zu erleben, indem sie unter Anleitung von Branchenprofis ihren eigenen Kurzfilm entwickelten und produzierten. Eine Gruppe nahm an einem siebentägigen Aufenthalt teil, in dem sie ‚Setting Sail‘ schrieben, drehten und produzierten, einen Kurzfilm, der das Thema „Erwachsenwerden als Teenager im heutigen Großbritannien“ behandelt.

Der Film folgt der Figur Hannah und ihrem jüngeren Ich, Peanut, auf einer Schatzsuche, die Erinnerungen an ihren verstorbenen Großvater weckt. Die ‚House of the Dragon‘-Schauspielerin Carol Ball (34) spielt darin mit und der kurze Streifen wird Anfang 2026 Premiere feiern.

Die Teenager wurden außerdem von einem Team preisgekrönter Experten – Rochelle Newman, Lauren Sequeira, Paix Robinson und Toby Elwes – in den Bereichen Produktion, Storytelling, Kostümdesign, Kameraarbeit und Regie betreut. Die Arbeit wurde von Technologiepartner Samsung UK unterstützt. David, Gewinner des EE Rising Star Award 2025, sagte: „Teil von etwas zu sein, das sich wie der nächste Moment im Film und Storytelling anfühlt, ist wirklich inspirierend. Für mich ist EE und BAFTAs Set The Stage eine Erinnerung daran, wie transformativ solche Chancen sein können.“