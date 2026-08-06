Stars Daisy Lowe bringt ihr zweites Kind zur Welt

Daisy Lowe and family - Instagram - Aug - 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2026, 18:00 Uhr

Daisy Lowe und ihr Ehemann Jordan Saul sind zum zweiten Mal Eltern geworden.

Daisy Lowe ist zum zweiten Mal Mutter geworden.

Die 37-Jährige und ihr Ehemann, der Immobilienentwickler Jordan Saul, freuen sich über die Geburt ihres Sohnes Eddie Red. Auf Instagram teilte Daisy am Donnerstag (6. August) mehrere Schwarz-Weiß-Aufnahmen ihrer Wassergeburt. Zu sehen sind außerdem das Paar mit seiner Tochter Ivy, die ihren kleinen Bruder kennenlernt, sowie Jordan, der seine Frau liebevoll in den Arm nimmt. Zu den Bildern schrieb das Model: „Und dann wurden aus 3 plötzlich 4. Willkommen auf der Welt, unser süßer kleiner Junge Eddie Red.“

Außerdem bedankte sich Daisy beim britischen Gesundheitsdienst NHS und ihrer Doula für die Unterstützung bei der sicheren Geburt ihres Sohnes. Ihren Ehemann bezeichnete sie als den besten Geburtsbegleiter, Teamkollegen und Vater. Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Glückwünsche. Daisys Mutter, die Modedesignerin und ehemalige Sängerin Pearl Lowe, schwärmte: „Er ist der Süßeste! Ich bin so stolz auf dich!“ Auch Model Portia Freeman meldete sich zu Wort und schrieb, dass „Tante P“ die ganze Familie sehr liebe. Fans gratulierten ebenfalls und betonten, wie glücklich sich Ivy und Eddie mit ihren Eltern schätzen könnten.

Bereits im Februar hatte Daisy ihre zweite Schwangerschaft auf Instagram bekannt gegeben. Zu professionellen Fotos von ihrer Hochzeitsreise mit Jordan schrieb die Britin, sie kehre „mit einem zusätzlichen blinden Passagier“ nach Hause zurück. Damals verriet sie außerdem, dass Tochter Ivy es kaum erwarten könne, große Schwester zu werden. Ihr Babybauch wachse schnell und Ivy freue sich schon darauf, ihr Geschwisterchen kennenzulernen. Daisy, deren Vater der Bush-Frontmann Gavin Rossdale ist, heiratete Jordan im Juni 2025. Das Paar begrüßte seine Tochter Ivy im April 2023.

Zur Geburt ihres ersten Kindes schrieb Daisy damals: „Unser Osterei ist endlich geschlüpft! Ivy Love Saul, du hast all meine Träume wahr werden lassen – unser Traummädchen.“ Sie ergänzte, sie habe noch nie ein solches Glück und eine so große Liebe empfunden und könne ihre Freudentränen nicht zurückhalten. Jordan verkündete die Geburt damals ebenfalls mit den Worten: „Willkommen auf der Welt, Ivy Love Saul.“