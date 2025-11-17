Film Daisy May Cooper spielt DJ Fat Tonys Mutter in neuem Film

Bang Showbiz | 17.11.2025, 11:00 Uhr

Daisy May Cooper wird in einem neuen Biopic die Mutter von DJ Fat Tony spielen.

Der ‚This Country‘-Star (39) soll für die kommende Verfilmung von Tonys schonungslosen Memoiren ‚I Don’t Take Requests‘ zugesagt haben. Ein Insider verriet der Zeitung ‚The Sun‘: „Tony ist sehr stolz auf seine Memoiren und arbeitet nun daran, sie in einen Film zu verwandeln. Er erzählt jedem, dass Daisy seine Mutter im Film spielen wird.“

Tony wuchs mit seiner Mutter Dawn auf einem Londoner Council Estate auf, wurde später einer der berühmtesten DJs der Welt, kämpfte mit Drogenabhängigkeit und später auch mit seiner HIV-Diagnose. Der Nahestehende sagte weiter: „Das Buch ist eine unglaubliche Lektüre, und Tony glaubt, dass es sich gut auf die große Leinwand übertragen lässt. Tony hat so viele Hürden in seinem Leben überwunden – von seiner Drogensucht bis zur HIV-Diagnose – und wie das Buch wird auch der Film vor nichts zurückschrecken.“

Comedy-Star Daisy wurde durch ‚This Country‘ bekannt, das sie mit ihrem Bruder Charlie Cooper entwickelte. Der Insider bezeichnet sie als „herausragende Schauspielerin“ und verriet weiter, dass Tony „einen Coup gelandet“ habe, sie für sein Projekt zu gewinnen: „Es wird spannend zu sehen, wen er als einige seiner berühmten Freunde besetzt und vor allem, wer ihn spielen wird.“

Daisy hat bereits Filmerfahrung, etwa durch den Film ‚The Personal History of David Copperfield‘ von 2019 mit Tilda Swinton, Dev Patel, Peter Capaldi und Hugh Laurie. Im Januar 2024 sagte Daisy, dass sie selbst einen Film schreiben wolle – inspiriert von Simon Pegg, der ihr einst sagte, es gebe „Geld in Filmen“. Sie sagte dem ‚Observer‘: „Das nächste, was ich tun will, ist einen Film schreiben. Das hat Simon Pegg gemacht. Ich erinnere mich, wie er sagte: ‚Was Geld angeht, vergiss TV-Serien, das Geld steckt in Filmen.‘ Also werde ich es versuchen.“ Daisy möchte außerdem einen Film über das Leben des Models Katie Price schreiben. Sie erklärte weiter: „Mein größter Traum ist es, das Drehbuch für ‚Katie Price: The Movie‘ zu schreiben. Ich würde Katie spielen, ich würde den Film so machen, dass er einen Oscar gewinnt, und wenn ich über das Produktionsbudget meine T*tten wie ihre machen lassen könnte, wäre das der Traum.“