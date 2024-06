Film Daisy Ridley: Sie trainierte mit Olympia-Sportlerin für Film

Daisy Ridley - May 2024 - Getty Images - Young Woman and The Sea Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2024, 10:00 Uhr

Daisy Ridley verbrachte Monate damit, mit der Olympionikin Siobhan-Marie O’Connor für ihre neue Rolle als Marathonschwimmerin zu trainieren.

Die ‚Star Wars‘-Schauspielerin spielt die Hauptrolle in ‚Young Woman and the Sea‘ – einem Biopic über Gertrude Ederle, eine amerikanische Schwimmerin, die 1926 als erste Frau den Ärmelkanal durchquerte. Für diesen Film absolvierte Daisy monatelang mit der britischen Silbermedaillengewinnerin Siobhan ein intensives Training im Schwarzen Meer.

Regisseur Joachim Ronning sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich wollte auf dem Meer sein. Ich wollte in den echten Elementen sein, mit Daisy Ridley, die durch die Strömung und das kalte Wasser schwimmt. Daisy begann Monate vorher mit dem Freiwasserschwimmen mit Siobhan-Marie O’Connor, der englischen Olympiamedaillengewinnerin. Sie trainierten und sie lernte das Periodenschwimmen – wie sie vor 100 Jahren schwammen. Als sie ins Wasser ging, war sie hart. Sie beschwerte sich nie und ging immer darauf ein und fragte: ‚Willst du noch einen?‘ Und ihre Lippen wurden blau.“

Daisy verriet zuvor, dass das Schwimmen vor der Kamera ziemlich hart war. Bei der Premiere des Films sagte sie gegenüber ‚Deadline‘: „Ich war wirklich allein im Schwarzen Meer und habe wirklich versucht, mit der Kamera Schritt zu halten. Und dann versuchte ich, mit dem Boot und dem Kameraboot Schritt zu halten. Ich habe drei Monate lang trainiert und dann haben wir während der Dreharbeiten trainiert.“ Die ‚Star Wars‘-Darstellerin fügte hinzu: „Und dann haben wir am Ende das große Schwimmen gemacht. Es waren also neun Tage im Schwarzen Meer. Es war überwältigend. Es war kalt. Jedes Mal war es beängstigend.“ Daisy erklärte, dass sie erkannte, dass sich all ihre harte Arbeit ausgezahlt hatte, als sie den fertigen Film sehen konnte. Sie sagte: „Man kann sehen, dass es das offene Wasser ist. Sie können sehen, dass ich dort bin, und das trägt zur Majestät der Geschichte bei. Und außerdem ist es nur ein winziger Teil dessen, was Trudy getan hat, was verrückt ist.“