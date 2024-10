Film Daisy Ridley über die Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann Tom Bateman an ,Magpie’

Bang Showbiz | 28.10.2024

Die Schauspielerin sprach darüber, dass sie es „sehr hilfreich“ fand, ihren Ehemann nicht am Set des Films mit dabei zu haben.

Daisy Ridley sprach darüber, dass sie es „sehr hilfreich“ fand, ihren Ehemann Tom Bateman nicht am ,Magpie’-Set mit dabei zu haben.

Die 32-jährige Schauspielerin spielt in dem neuen Projekt eine Frau, die mit dem plötzlichen Ruhm ihrer Tochter zurechtkommen muss.

In dem kommenden Film, dessen Drehbuch von dem 35-jährigen Tom geschrieben wurde, konnte Daisys Partner wegen anderer beruflicher Verpflichtungen bei den meisten Dreharbeiten nicht mit dabei sein, was ein Segen im Unglück gewesen sei. Die Darstellerin verriet in einem Interview gegenüber ,MovieWeb‘: „Ich denke, dass [ihn nicht mit dabei zu haben] sehr hilfreich für mich war, und um ehrlich zu sein, war das genau der Moment, in dem es am Ende echt gut war, denn sonst hätte ich mich ein wenig gehemmt gefühlt. Er ist ans Set gekommen, um mir bei anderen Dingen zuzuschauen, aber wegen der Natur dieser Rolle im Besonderen, und es ist sowieso alles so persönlich, besonders, da er sich die Tagesaufnahmen anschauen und tatsächlich Feedback als jemand geben konnte, der nicht mit dabei war.” Ridley fügte hinzu: „Oft fängt man auch damit an, einen Film zu drehen, von dem man denkt, er sieht toll aus und fühlt sich toll an, aber man fragt sich dann: ,Ist das verständlich?‘ Dass er sich jeden Tag die Rohfassungen davon ansah und ,Ja‘ sagte, das ist ein weiterer Trost dafür gewesen, dass wir das einfingen, was wir uns erhofften.” Tom erzählte vor kurzem, dass die ,Star Wars‘-Schauspielerin für die Geschichte bei der Arbeit an einem anderen Film inspiriert wurde und er sich bereit dazu erklärte, das Drehbuch zu schreiben, während sie ein Treffen mit den Produzenten vereinbarte.