Film Dakota Fanning: Neue Horror-Rolle

Dakota Fanning - January 2020 - Avalon - Screen Actors Guild Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.02.2024, 14:00 Uhr

Dakota Fanning wurde für den neuen Horrorfilm ‚Vicious‘ gecastet.

Die 30-jährige Schauspielerin wird sich mit Regisseur Bryan Bernito – der zuvor bei Filmen wie ‚The Strangers‘ und ‚The Dark and the Wicked‘ Regie geführt hat – für den kommenden Film zusammentun, der im August 2025 von Paramount Pictures veröffentlicht werden soll.

Wie ‚Variety‘ berichtet, wird Fanning eine junge Frau spielen, die ein seltsames Geschenk von einem Besucher der hellen Nacht erhält. Die Gegenwart bringt sie jedoch auf Irrwege, auf denen sie sich selbst ihr Leben wiederfinden muss. Die Darstellerin wird außerdem bald in ‚Ripley‘ auf die Netflix-Bildschirme kommen, bevor sie in dem Debüt-Thriller ‚The Watchers‘ von M. Night Shyamalans Tochter Ishana zu sehen sein wird. Erst vor kurzem hat Fanning die Arbeit an Nicole Kidmans Film ‚The Perfect Couple‘ abgeschlossen, der ebenfalls auf Netflix zu sehen sein wird.

In ‚The Watchers‘ spielt sie Mina, eine 28-jährige Künstlerin, die in einem weitläufigen, unberührten Wald im Westen Irlands strandet. Als sie Unterschlupf findet, wird Mina unwissentlich von drei Fremden gefangen, die jede Nacht von mysteriösen Kreaturen beobachtet und verfolgt werden. Ishana schrieb das Drehbuch zu dem Film, der nach einem Bietergefecht um die Filmrechte von New Line erworben wurde und der im Juni 2024 in die Kinos kommen soll.