Stars Dakota Fannings hellseherische Liebesvorhersage

Dakota and Elle Fanning at Appropriate opening night Broadway after party - Getty - December 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2025, 09:00 Uhr

Dakota Fanning hat verraten, dass ein Medium vorausgesagt hat, wann sie ihren zukünftigen Ehemann treffen wird.

Die 31-jährige Hollywoodschauspielerin ist derzeit Single und hat kein Problem damit, auf die Liebe zu warten. Vor allem, weil sie mit Dating-Apps bisher kein Glück hatte. Doch wie sie enthüllte, hatte ihre Schwester, die Schauspielerin Elle Fanning (27), vor einiger Zeit eine Sitzung mit einem Medium, das vorhersagte, Dakota werde den Mann ihrer Träume nach ihrem Geburtstag im Februar kennenlernen. Dakota erzählte der Zeitung ‚The Sunday Times‘: „Meine Schwester sprach mit einer Hellseherin, die sagte: ‚Deine Schwester wird die Person, die sie heiraten wird, erst mit 32 treffen.‘ Sie erzählte mir das vor ein paar Jahren und ich dachte nur: 32? Dafür habe ich doch keine Zeit!“

Dakota fügte hinzu, dass ihre Schwester sehr beschützend sei. Einmal habe Elle sogar einem Mann ein Getränk ins Gesicht gespuckt, weil sie dachte, er behandle Dakota schlecht. Der ‚Krieg der Welten‘-Star verriet außerdem, dass er davon träumt, eines Tages auf einer Farm zu leben und „drei Kinder“ zu haben – doch vom Online-Dating hat Dakota genug. Sie sagte: „Oh mein Gott, frag deine Single-Freundinnen! Jeder Mann schreibt: ‚Muss Mountainbiken lieben, will wandern gehen, muss abenteuerlustig und naturverbunden sein, muss Hunde lieben und will den Gipfel des Everest besteigen.‘ Und ich denke mir: Nein, ich will nichts davon machen und wenn doch, dann mache ich es, wenn ich es will. Es ist bei jedem Typen dasselbe. Dann noch ein oberkörperfreies Foto von ihm auf einem Berg.“

Dakota verriet außerdem, dass Freunde sie schon auf Blind Dates geschickt hätten, allerdings ohne Erfolg. Sie fügte hinzu: „Man denkt sich dann: Ist das wirklich das, was du von mir hältst? Und fängt an, die Freundschaft zu dieser Person zu hinterfragen. Ich weiß, was ich zu geben habe, und ich weiß, was ich im Gegenzug verdiene. Ich bin absolut glücklich, darauf zu warten.“