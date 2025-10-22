Stars Dakota Johnson ist es ‚wirklich egal‘, was die Leute über ihre ‚Nackt‘-Kleider denken

Dakota Johnson - LA Premiere - Madame Web - 2024 - Sony Pictures - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2025, 09:00 Uhr

Dakota Johnson ist es 'wirklich egal', was die Leute über ihre 'Nackt'-Kleider denken.

Dakota Johnson ist es „wirklich egal“, was andere über ihre sogenannten „Nackt“-Kleider denken.

Die 36-jährige Schauspielerin und Regisseurin sprach in einer neuen Titelgeschichte der ‚Vogue Deutschland‘ offen über ihre mutigen Modeentscheidungen und erklärte, dass sie weiterhin die gewagten Looks tragen wolle, die mittlerweile zu ihrem Markenzeichen geworden sind. Dakota sagte, sie fühle sich durch ihre modischen Entscheidungen empowered und nicht bloßgestellt, auch wenn diese bei großen Events häufig für Schlagzeilen sorgen. Im Interview wurde die ‚Verity‘-Darstellerin gefragt, ob sie sich jemals Sorgen mache, dass ein „Nackt“-Kleid „zu sexy“ sein könnte. Dakota antwortete offen: „Es ist mir wirklich egal.“ Sie erklärte weiter: „Manchmal sehen diese Kleider an mir gut aus. Aber es gibt auch welche, die wir anprobiert haben und die überhaupt nicht gut aussahen. Es hängt von der Form, dem Material, der Farbe und all den anderen Details ab. Wenn ich also ein schönes Kleid finde, in dem ich mich wohl fühle – natürlich will ich es tragen! Und es macht Spaß, ein sexy Kleid zu tragen.“

Laut ‚Vogue Deutschland‘ verdankt Dakota, die Tochter der Schauspielerin Melanie Griffith und des ‚Miami Vice‘-Stars Don Johnson, ihr Selbstvertrauen ihrer Mutter, die ihr schon früh ein positives Körperbewusstsein vermittelte. Sie sagte: „Meine Mutter war einfach sehr offen, was das Thema Körper betrifft. Sie hat uns beigebracht, wie wir uns um unsere Körper kümmern und sie lieben können, und dass unsere Körper schön sind. Und ich finde, das ist etwas unglaublich Wichtiges für ein junges Mädchen, denn uns wird ständig gesagt, dass wir nicht gut genug sind.“

Einer von Dakotas meistdiskutierten „Nackt“-Looks war ein transparentes schwarzes Spitzenkleid von Gucci, das sie am 11. September beim Caring for Women Dinner der Kering Foundation in New York City trug. Das langärmelige Kleid zeigte eine filigrane florale Stickerei über einem schwarzen Balconette-BH und passender Unterwäsche. Ihre Haare waren zu einer lockeren Hochsteckfrisur gestylt, um den hohen Ausschnitt des Kleides zu betonen. Sie kombinierte den Look mit Smaragdohrringen, einer passenden Halskette und schwarzen offenen High Heels.