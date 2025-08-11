Stars Dame Emma Thompson: Sie lehnte ein Date mit Donald Trump ab

Dame Emma Thompson attends What's Love Got To Do With It Premiere London Feb 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2025, 09:00 Uhr

Die Darstellerin erzählte, dass sie ein Date mit dem US-Präsidenten abgelehnt habe.

Dame Emma Thompson erzählte, dass sie ein Date mit US-Präsident Donald Trump abgelehnt habe.

Die 66-jährige Schauspielerin verriet jetzt, dass sie im Jahr 1995 am Set ihres Films ‚Primary Colors‘ einen Anruf von dem Geschäftsmann erhielt, der sie danach fragte, ob sie mit ihm essen gehen und in einem seiner Hotels übernachten wolle.

Thompson habe die Anfrage jedoch zunächst für einen Scherz gehalten. Die Darstellerin erklärte beim Locarno Film Festival in der Schweiz: „[Das Telefon klingelte und] es ist Donald Trump gewesen. Er sagte: ‚Hallo, hier ist Donald Trump.‘ Ich dachte, es wäre ein Scherz und fragte ihn: ‚Wie kann ich Ihnen helfen?'“ Emma fügte scherzend hinzu, dass der amerikanische Präsident „vielleicht eine Wegbeschreibung“ gebraucht habe. Der Star enthüllte: „Vielleicht brauchte er eine Wegbeschreibung. Dann sagte er: ‚Ich würde mich freuen, wenn Sie zu mir kommen und in einem meiner schönen Hotels übernachten würden. Vielleicht könnten wir zusammen essen.‘ Ich sagte: ‚Na, das ist ja sehr nett. Vielen Dank. Ich melde mich bei Ihnen.'“ Emma erzählte auch, dass der Anruf am selben Tag erfolgte, an dem ihre Scheidung von Kenneth Branagh 1995 rechtskräftig wurde.