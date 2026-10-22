Stars Dame Judi Dench kann wegen ihrer Augenerkrankung nicht mehr lesen

Dame Judi Dench attends Allelujah Prem London Oct 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2026, 14:00 Uhr

Dame Judi Dench hat offen über die schweren Einschränkungen gesprochen, die ihre fortschreitende Augenerkrankung mit sich bringt.

Die 91-jährige Schauspielerin, bei der 2012 eine Makuladegeneration diagnostiziert wurde, kann inzwischen weder lesen noch auf der Bühne oder vor der Kamera arbeiten. In der Sendung ‚Today‘ auf ‚BBC Radio 4‘ erklärte die britische Schauspiellegende, wie stark sich ihr Sehvermögen verschlechtert habe. „Ich kann nicht mehr auf der Bühne stehen. Ich kann nicht mehr in einem Theaterstück mitspielen. Ich kann keinen Film mehr drehen. Ich kann nicht mehr lesen“, sagte Dench. Auch das Wiedererkennen von Menschen bereite ihr zunehmend Schwierigkeiten.

Trotz dieser erheblichen Veränderungen versucht die Oscarpreisträgerin, gelassen mit ihrem Alter umzugehen. Sie beschäftige sich nicht besonders intensiv mit dem Älterwerden und wolle sich davon auch nicht bestimmen lassen. „Ich denke nicht besonders viel über das Älterwerden nach“, erklärte sie.

Dench blickt auf eine außergewöhnliche Karriere im Theater und Film zurück. Besonders eng ist ihr künstlerisches Leben mit den Werken William Shakespeares verbunden. Für ihre Darstellung von Königin Elizabeth I. in ‚Shakespeare in Love‘ aus dem Jahr 1998 erhielt sie den Oscar als beste Nebendarstellerin. Noch immer schwärmt sie von Shakespeares Sonetten, deren Sprache und Rhythmus sie tief berühren. „Es ist der Rhythmus deines Herzens“, sagte Dench über die Gedichte. Shakespeare habe auf einzigartige Weise ausgedrückt, was Menschen über Liebe, das Leben und andere grundlegende Erfahrungen empfinden. Die Begeisterung für seine Werke ist auch nach Jahrzehnten ungebrochen, obwohl sie die Texte inzwischen nicht mehr selbst lesen kann.

In ihren Memoiren ‚Is It Too Late to Make a Run For It?‘ äußerte sich Dench kürzlich auch zur Verfilmung des Musicals ‚Cats‘ aus dem Jahr 2019. Der Film, in dem sie die Rolle von Old Deuteronomy übernahm, wurde von Kritikern überwiegend negativ aufgenommen und blieb kommerziell hinter den Erwartungen zurück. Rückblickend bezeichnete Dench die Produktion als „Verschwendung all dieses Wohlwollens und Talents“. Besonders bedauerlich finde sie den Misserfolg, weil Komponist Andrew Lloyd Webber lange darauf gewartet habe, dass sein berühmtes Bühnenmusical verfilmt werde.

Allerdings stellte die Schauspielerin klar, dass sie die fertige Filmfassung selbst nie gesehen habe. Deshalb könne sie sich auch kein abschließendes Urteil über das Ergebnis erlauben. Sie habe lediglich erfahren, wie ablehnend die Kritiken ausgefallen seien. Dench verteidigte zudem ihre Kollegen, darunter Francesca Hayward, James Corden, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Sir Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson und Ray Winstone. Alle Beteiligten hätten ihr Bestes gegeben. „Niemand tritt mit der Absicht an, eine schlechte schauspielerische Leistung abzuliefern oder einen schlechten Film zu machen“, betonte sie. Trotz ihrer Enttäuschung über das Ergebnis wolle sie die Arbeit und das Engagement der Besetzung nicht infrage stellen.