Film Judi Dench rechnet mit ‚Cats‘ ab: ‚Was für eine Verschwendung von Wohlwollen und Talent‘

Dame Judi Dench attends Allelujah Prem London Oct 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.10.2026, 11:00 Uhr

Judi Dench rechnet mit 'Cats' ab: 'Was für eine Verschwendung von Wohlwollen und Talent!'

Dame Judi Dench findet deutliche Worte für die Verfilmung des Musicals ‚Cats‘.

Die 91-jährige Schauspiellegende bezeichnete den Film aus dem Jahr 2019 als „Verschwendung von Wohlwollen und Talent“. Dabei hat sie die fertige Version des Werks nach eigenen Angaben bis heute nicht gesehen. In der Verfilmung des berühmten West-End-Musicals von Andrew Lloyd Webber spielte Judi Dench die Rolle des Old Deuteronomy. Doch offenbar konnte sie sich schon mit der Vorstellung des fertigen Films nur schwer anfreunden. In ihren Memoiren ‚Is It Too Late to Make a Run For It?‘ schrieb sie: „Oh Gott, ich kann es nicht ertragen – und [Andrew Lloyd Webber] hatte so lange darauf gewartet, dass der Film endlich gedreht wird. Was für eine Verschwendung all dieses Wohlwollens und Talents!“ Zudem räumte die Oscar-Preisträgerin ein, dass die Kritiken ausgesprochen negativ ausgefallen seien. „Ich habe gehört, dass die Kritiker dem Film gegenüber ziemlich feindselig eingestellt waren. Ich habe den fertigen Schnitt nie gesehen, deshalb kann ich mir kein Urteil erlauben.“

Trotz ihrer kritischen Einschätzung nahm Judi Dench ihre Schauspielkollegen in Schutz. Zur Besetzung gehörten unter anderem Francesca Hayward, James Corden, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Sir Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson und Ray Winstone. Die Darsteller hätten ihr Bestes gegeben, betonte die Schauspielerin. „Ich kann nur sagen, dass niemand mit der Absicht an die Arbeit geht, eine schlechte Leistung abzuliefern oder einen schlechten Film zu machen. Man gibt sein Bestes, bringt etwas ein und hofft, dass die Menschen sich darauf einlassen und mitfeiern.“ Manchmal funktionierten die Dinge trotz aller Bemühungen einfach nicht, erklärte Dench weiter. „Manchmal geht es einfach schief: Das Timing stimmt nicht, die Besetzung harmoniert nicht miteinander oder die einzelnen Elemente fügen sich nicht zu einem Ganzen zusammen.“ Dennoch seien die Absichten der Beteiligten in der Regel gut. „Bei der Entstehung von ‚Cats‘ gab es keine Bösewichte. Und wenn etwas kein Erfolg wird, gibt es immer Dinge, von denen man sagen kann, dass man sie daraus gelernt hat.“

Der Film brachte Judi Dench nicht nur negative Kritiken ein, sondern auch eine Nominierung für die Goldene Himbeere, die sogenannte Golden Raspberry, als schlechteste Nebendarstellerin. Als sie 2020 in der BBC-Radiosendung ‚Front Row‘ auf ihre Nominierung angesprochen wurde, reagierte sie überraschend gelassen: „Ach, bin ich das? Das wäre ja schön. Soweit ich weiß, ist das eine Premiere!“ Außerdem erklärte sie, dass sie ohnehin nicht besonders viel Wert darauf lege, Kritiken zu lesen. „Ich lese Rezensionen sowieso nicht besonders gern. Ich glaube, man weiß selbst ganz gut, wie man etwas einschätzen sollte.“ Bei der Verleihung der Goldenen Himbeeren 2020 musste sich Dench schließlich ihrer ‚Cats‘-Kollegin Rebel Wilson geschlagen geben, die im Film Jennyanydots verkörperte. Auch in weiteren Kategorien räumte die Musicalverfilmung ab: ‚Cats‘ wurde als schlechtester Film ausgezeichnet, Regisseur Tom Hooper erhielt den Preis als schlechtester Regisseur. James Corden, der im Film Bustopher Jones spielte, wurde zudem als schlechtester Nebendarsteller geehrt. Damit wurde die Verfilmung eines der berühmtesten Musicals der Theatergeschichte bei der Preisverleihung gleich mehrfach abgestraft – auch wenn Judi Dench betont, dass hinter dem Projekt keine schlechten Absichten gestanden hätten.