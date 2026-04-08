Stars Dan Levy: Darum konnte ‚Big Mistakes‘ nicht so ‚warm und kuschelig‘ sein wie ‚Schitt’s Creek‘

Dany Levy - American Music Awards 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2026, 14:32 Uhr

Dan Levy wollte das „warme und kuschelige“ ‚Schitt’s Creek‘ für seine neue Serie hinter sich lassen.

Der 42-jährige Star, der die erfolgreiche Sitcom gemeinsam mit seinem Vater Eugene Levy erschaffen und darin mitgespielt hat, ist mit der neuen Netflix-Serie ‚Big Mistakes‘ zurück. Diese entwickelte er gemeinsam mit Rachel Sennott und er wollte dabei sicherstellen, dass es keine Vergleiche zwischen den beiden Projekten gibt.

In einer virtuellen Pressekonferenz sagte er: „Ich hatte sechs Staffeln einer warmen, kuscheligen Serie, und ich wollte in eine völlig andere Richtung gehen.“ Das sei auch Teil der Entscheidung gewesen, sechs Jahre nach dem Ende von ‚Schitt’s Creek‘ mit seinem neuen Projekt zurückzukehren. Er erklärte weiter: „Es sind sechs Jahre vergangen, seit ‚Schitt’s‘ zu Ende ging. Weil ich das, was wir bei ‚Schitt’s‘ gemacht haben, so sehr geliebt habe, wollte ich warten.“ In dieser Zeit habe er darüber nachgedacht, mit welcher Idee er ins Fernsehen zurückkehre könne. Schließlich fand er das richtige Projekt: „‚Big Mistakes‘ hat einfach Klick gemacht. Je mehr ich es erkundet habe, desto faszinierender wurde die Welt. Wenn man einen Faden hat, der sich immer weiter entwirrt, weiß man, dass man Potenzial hat.“

In ‚Big Mistakes‘ spielt Dan den halb geouteten christlichen Pastor Nicky, der einen geheimen Freund hat. Zur Besetzung gehören außerdem Nickys sarkastische Schwester Morgan (Taylor Ortega) und ihre dominante Mutter Linda (Laurie Metcalf). Dan erklärte, er habe „wirklich menschliche Charaktere“ gewollt und fand die Idee reizvoll, „die Welt des Verbrechens“ in der Serie zu erkunden. Diese beginnt damit, dass Morgan eine billige Halskette für ihre Großmutter stiehlt – nur damit ein bewaffneter Gangster deren Rückgabe fordert.

Unterdessen bestätigte Dan kürzlich, dass er Pläne für eine Rückkehr von ‚Schitt’s Creek‘ verworfen hat, nachdem Co-Star Catherine O’Hara im Januar dieses Jahres im Alter von 71 Jahren verstorben ist. Die Serie folgte der Familie Rose, die ihr Vermögen verliert und in das titelgebende Dorf Schitt’s Creek ziehen muss, wo sie sich an ein völlig anderes Leben mit einer Reihe skurriler und liebenswerter Figuren gewöhnen muss. Auf die Frage, ob er weitere Episoden machen würde, sagte er gegenüber ‚CBS Sunday Morning‘: „Nein, jetzt nicht. Das können wir nicht. Ich habe darüber nachgedacht.“