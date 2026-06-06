Film Henry Cavill und Kevin Hart gemeinsam für neuen Netflix-Spionagefilm gecastet

Henry Cavill - The Ministry Of Ungentlemanly Warfare - New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2026, 15:30 Uhr

Henry Cavill und Kevin Hart werden in einer neuen Komödie für Netflix unter der Regie von McG rivalisierende Spione spielen.

Henry Cavill und Kevin Hart werden gemeinsam in einer neuen Spionagekomödie für Netflix zu sehen sein.

Der ‚Man of Steel‘-Schauspieler und der 46-jährige Komiker werden rivalisierende Spione darstellen, die sich in einem Lamaze-Kurs treffen, als ihre Ehefrauen Freundinnen werden. Dadurch entsteht Chaos, als ihre „Doppelleben kollidieren“, berichtet ‚The Wrap‘. Eine Inhaltsangabe lautet: „Ihre Doppelleben kollidieren auf unerwartet urkomische und gefährliche Weise, was die beiden Männer dazu zwingt, widerwillig Vertraute und Partner auf dem Weg zur Vaterschaft zu werden.“

Das noch unbetitelte Projekt basiert auf einer Kurzgeschichte von Sean Lewis und wird von McG inszeniert. Shawn Levys 21 Laps und Ryan Reynolds‘ Maximum Effort produzieren den bislang unbetitelten Film. Das Drehbuch stammt von Adam und Aaron Nee, die den Film ‚Masters of the Universe‘ von Amazon MGM Studios geschrieben haben, sowie von Jonathan Tropper. Hart wird außerdem über seine Firma Hartbeat produzieren, gemeinsam mit Luke Kelly-Clyne und Bryan Smiley. Levy und Dan Levine produzieren für 21 Laps neben Reynolds, George Dewey und Patrick Gooing für Maximum Effort. Emily Morris wird für 21 Laps als Executive Producerin fungieren.

Schon McGs letzte fünf Filme waren Netflix-Produktionen, darunter ‚The Babysitter‘ und die Fortsetzung ‚The Babysitter: Killer Queen‘, ‚Rim of the World‘ und ‚Uglies‘. Er führte außerdem Regie bei der Body-Switch-Familienkomödie ‚Family Switch‘ mit Jennifer Garner und Ed Helms.

Unterdessen gab Henry (42), der es bei ‚Casino Royale‘ von 2006 bis in die finale Vorsprechrunde geschafft hatte, kürzlich zu, dass er sich inzwischen zu alt fühle, um jemals den eleganten Superspion James Bond zu spielen, aber Interesse daran hätte, einen Bond-Bösewicht zu übernehmen. Henry sagte gegenüber dem Magazin ‚Heat‘: „Ich habe die Rolle nicht abgelehnt – es war einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Welcher Schauspieler würde nicht gerne Bond sein? Aber mit 42 würde ich wahrscheinlich als etwas zu alt gelten, um jetzt noch anzufangen. Ich würde allerdings sehr gerne einen Bond-Bösewicht spielen. Wenn es die richtige Figur wäre, fände ich das faszinierend zu erkunden.“ Nachdem er James Bond nicht spielen konnte, landete Henry 2013 die Rolle des Superman in ‚Man of Steel‘.