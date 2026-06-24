Film Elizabeth Banks übernimmt Hauptrolle in Realverfilmung der Kult-Kinderbuchreihe

Elizabeth Banks - February 2023 - Getty Images - Cocaine Bear Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2026, 11:00 Uhr

Elizabeth Banks übernimmt Hauptrolle in Realverfilmung der Kult-Kinderbuchreihe.

Elizabeth Banks wird in einer Realverfilmung von ‚The Magic School Bus‘ mitspielen.

Die 52-jährige Schauspielerin soll in dem Film die Rolle der Ms. Frizzle übernehmen, nachdem Legendary Entertainment die Rechte von Universal erworben hat. Die Verfilmung von ‚The Magic School Bus‘ befindet sich bereits seit sechs Jahren in Entwicklung, nachdem Universal sich die Rechte ursprünglich im Jahr 2020 gesichert hatte. Laut ‚Variety‘ wird Rob Letterman, der bereits den Film ‚Pokémon Meisterdetektiv Pikachu‘ (2019) inszenierte, das Drehbuch schreiben und Regie führen. Details zur Handlung wurden bislang noch nicht bekannt gegeben. Der Film basiert jedoch auf der Kinderbuchreihe ‚The Magic School Bus‘ von Joanna Cole und Bruce Degen.

Die pädagogischen Bücher erzählen von der exzentrischen Lehrerin Ms. Frizzle und ihrer Schulklasse, die mit ihrem ikonischen gelben Schulbus auf Ausflüge geht. Der Bus kann sich auf magische Weise in verschiedene Verkehrsmittel verwandeln, darunter ein Raumschiff oder ein U-Boot. Die Schauspielerin und Komikerin Lily Tomlin sprach Ms. Frizzle bereits in der beliebten Zeichentrickserie ‚The Magic School Bus‘, die von 1994 bis 1997 beim Sender PBS ausgestrahlt wurde. Eine weitere Animationsserie, ‚The Magic School Bus Rides Again‘, die ebenfalls auf den Büchern basiert, feierte 2017 auf Netflix Premiere. Tomlin übernahm erneut die Rolle von Ms. Frizzle, während ‚Barbie‘-Star Kate McKinnon die Schwester der Figur, Ms. Fiona Felicity Frizzle, verkörperte. Zu den Gaststars gehörten Catherine O’Hara, Will Arnett, Sandra Oh, Martin Short und Lin-Manuel Miranda. Die Serie lief von 2017 bis 2021 über drei Staffeln.

Obwohl Banks vor allem als Schauspielerin bekannt ist, hat sie auch mehrere Regiearbeiten vorzuweisen. Kürzlich erklärte sie, dass ihre Erfahrungen als Filmemacherin sie zu einer „geduldigeren“ Schauspielerin gemacht hätten. Banks, die unter anderem in den Filmreihen ‚Pitch Perfect‘ und ‚Die Tribute von Panem‘ zu sehen war, sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich glaube wirklich, dass man dadurch zu einer geduldigeren Schauspielerin wird, weil man das große Ganze besser versteht.“