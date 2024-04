Stars Daniel Brühl: Bald wird er zum dritten Mal Vater

08.04.2024

Der Schauspieler und seine Partnerin Felicitas Rombold erwarten ihr drittes Kind.

Daniel Brühl und Felicitas Rombold erwarten ihr drittes gemeinsames Kind.

Am gestrigen Sonntag (7. April) traten der deutsche Erfolgsschauspieler und seine Partnerin gemeinsam in Cannes auf dem roten Teppich auf. Felicitas’ wachsende Babykugel war dabei kaum zu übersehen. Ein offizielles Statement zu ihrem Familienzuwachs hat das Paar bisher allerdings nicht abgegeben. Seit 14 Jahren sind Daniel Brühl und Felicitas Rombold ein Paar. 2016 gaben sich der Filmstar, der auch in Hollywood bereits einige Erfolge verzeichnen konnte, und seine Liebste das Jawort. Im gleichen Jahr wurden sie außerdem erstmals Eltern. Das zweite Kind folgte 2020 und jetzt steht Baby Nummer 3 in den Startlöchern — ob die Familienplanung damit endgültig abgeschlossen ist?

Bereits vor einer Weile hatte Brühl verraten, wie sehr er seine Rolle als Vater genieße. Damals sagte er im Gespräch mit ‚BILD‘: „Es ist nicht immer alles nur eitel Sonnenschein. Trotzdem ist es das Beste, was mir im Leben passiert ist.“ Vor längerer Zeit kehrte die kleine Familie ihrem Heimatland Deutschland den Rücken und verlegte ihren Lebensmittelpunkt ins sonnige Spanien. Brühl kam selbst in Spanien zur Welt und hatte laut ‚BUNTE‘ schon länger davon geträumt „in die zweite Heimat zu ziehen, wo es einfach friedfertiger ist.“ Aktuell promotet der 45-Jährige die Serie ‚Kaiser Karl‘, in der er den verstorbenen Designer Karl Lagerfeld verkörpert.