Film Daniel Day-Lewis fühlte sich von der Schauspielerei ausgelaugt

Daniel Day-Lewis - 58th Berlin International Film Festival - Berlin 2008 - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2025, 11:00 Uhr

Daniel Day-Lewis hat sich aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen, weil er sich „ausgelaugt“ fühlte und das Gefühl hatte, „nichts mehr zu bieten zu haben“.

Doch nun kehrt der 68-jährige dreifache Oscar-Preisträger zu seinem Beruf zurück und spielt in ‚Anemone ‚, einem neuen Film unter der Regie seines Sohnes Ronan Day-Lewis, nachdem er sich 2017 vom Schauspielgeschäft verabschiedet hatte.

Day-Lewis, der als Methodenschauspieler bekannt ist, betont jedoch, dass er „nie aufgehört hat, seine Arbeit zu lieben“. Gegenüber dem ‚Rolling Stone‘-Magazin sagte er: „Es war eher eine leise Angst, eine Unsicherheit, wieder in das Filmgeschäft einzusteigen. Die Arbeit habe ich immer geliebt. Ich habe nie aufgehört, die Arbeit zu lieben. Aber es gab Aspekte des damit verbundenen Lebensstils, mit denen ich mich nie abfinden konnte – vom Tag meiner Anfänge bis heute.“ Er fügte hinzu: „Dieser Prozess hatte etwas an sich, das mich am Ende ausgehöhlt zurückließ. […]

Und erst bei meiner letzten Erfahrung [bei den Dreharbeiten zu Phantom Thread] begann ich ganz stark zu spüren, dass es diese Erneuerung vielleicht nicht mehr geben würde.“

Der Darsteller gab die Schauspielerei nach den Dreharbeiten zu Paul Thomas Andersons ‚Der seidene Faden‘ auf, aber er verspürte eine gewisse Traurigkeit, dass er nie wieder mit seinem Sohn, dem Filmemacher, zusammenarbeiten könnte. Er fügte hinzu: „Ich hatte eine gewisse restliche Traurigkeit, weil ich wusste, dass Ronan weiterhin Filme drehen würde und ich mich davon verabschiedete.“ Die Vorstellung etwas zusammen mit seinem Sohn zu machen, ließ den Schauspieler nicht los – und so schrieben Vater und Sohn zusammen das Drehbuch zu ‚Anemone‘, in dem auch Sean Bean und Samantha Morton mitspielen.

Der Film wird im Oktober erscheinen, etwas mehr als acht Jahre nachdem Daniel im Juni 2017 seine Schauspielkarriere beendet hat.