Stars Daniel Day-Lewis zu sehr in die Arbeit am neuesten Film vertieft

Bang Showbiz | 30.09.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler ließ sich nicht davon ablenken, dass sein Sohn Regie bei seinem neuen Film führte.

Daniel Day-Lewis war bei der Arbeit an seinem neuesten Film so sehr „im Inneren“ des Prozesses, dass er sich nicht davon ablenken ließ, dass sein Sohn die Regie führte.

Der 68-jährige Oscarpreisträger ist nach acht Jahren erstmals wieder zur Schauspielerei zurückgekehrt: in einem Film, bei dem sein Sohn Ronan Day-Lewis (27) Regie führte. Der Streifen trägt den Titel ‚Anemone‘ und feierte am Sonntag (28. September) in der Alice Tully Hall beim New York Film Festival Premiere. Doch Daniel, der 2017 nach seiner letzten Rolle in ‚Phantom Thread‘ seinen Rückzug verkündet hatte, sagte, dass die familiäre Verbindung für ihn während der Arbeit am Projekt keine große Rolle spielte. Auf die Frage, ob es sich ungewöhnlich anfühlte, seinen Sohn im Regiestuhl zu haben, sagte Daniel dem Magazin ‚People‘: „Nun, wenn ich einen Schritt zurückgetreten wäre, um es so zu betrachten, ja, dann hätte mich das wahrscheinlich völlig aus der Bahn geworfen. Aber zum Glück waren wir beide so sehr in der Arbeit, in der Geschichte, die wir erzählen wollten. Ja, es gab Tage am Set, an denen wir uns ansahen und kaum glauben konnten, dass wir das tatsächlich zusammen machen durften. Aber abgesehen davon haben wir einfach weitergemacht. Zum Glück blieb keine Zeit, so darüber nachzudenken.“

‚Anemone‘ markiert Ronans Debüt als Drehbuchautor und Regisseur sowie Daniels erste Schauspielrolle seit fast einem Jahrzehnt. Daniel hat das Drehbuch gemeinsam mit Ronan verfasst, den er zusammen mit seiner Frau Rebecca Miller hat. Das Paar hat außerdem zwei weitere Söhne, Gabriel und Cashel. Sean Bean, der im Film an Daniels Seite spielt, sagte, er habe sich in die familiär geprägte Produktion einbezogen gefühlt. Der Schauspieler erklärte: „Daniel ist natürlich sehr auf seine Arbeit fokussiert. Ronan führte Regie, und er schlüpfte dabei in die Rolle eines Erstlingsregisseurs. Ich erinnere mich, dass er sehr selbstbewusst und sicher auftrat. Das ist immer schön zu sehen.“ Sean ergänzte: „Ronan ist von Natur aus ein sehr warmherziger und sanfter Mensch, aber er hat Rückgrat und weiß genau, was er tut. Es war großartig, ihm zuzusehen und sein Freund zu werden.“

Daniel äußerte sich auch zu seiner Entscheidung, nach dem Rücktritt zurückzukehren: „Ich habe mich wie ein verdammter Idiot benommen, indem ich angekündigt habe, dass ich mit der Arbeit aufhöre, und wahrscheinlich noch mehr wie ein Idiot, jetzt wiederzukommen.“ Laut offizieller Synopsis erforscht ‚Anemone‘ die familiären Bande zwischen Vätern, Söhnen und Brüdern und konzentriert sich auf persönliche Reisen sowie Konflikte zwischen den Generationen. Der Film startet am 3. Oktober in ausgewählten Kinos und läuft ab dem 10. Oktober landesweit an.