Stars Daniela Katzenberger leidet an schlimmen Panikattacken

Daniela Katzenberger at McDonald's Benefit Gala Munich Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2025, 14:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin gesteht, dass sie während einer Panikattacke das Gefühl hat, "in Lebensgefahr" zu sein.

Daniela Katzenberger enthüllt, dass sie mit heftigen Panikattacken zu kämpfen hat.

Die Fans lieben die Kult-Blondine für ihre schlagfertige und witzige Art. Auf Instagram und im TV ist die Katze nie um einen frechen Spruch verlegen. Doch nun lässt sie hinter ihre taffe Fassade blicken.

Im Interview mit der Zeitschrift ‚Das Neue Blatt‘ gestand die 38-Jährige, wie sehr Panikattacken ihr Leben belasten. „Das kommt ganz plötzlich. Mein Herz beginnt zu rasen, ich fange an zu schwitzen, mir wird heiß – und irgendwann habe ich das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Als würde ich ersticken“, erzählte sie. Daniela ergänzte: „Obwohl ich weiß, dass es nur eine Panikattacke ist, fühlt sich mein Körper an, als wäre er in Lebensgefahr.“

Genau das mache es so schlimm: „Du rutschst in eine Spirale, aus der du kaum allein wieder rauskommst.“ Die TV-Berühmtheit hat auch eine Theorie, woher ihre Panikattacken kommen. „Ich glaube inzwischen, dass ich hochsensibel bin. Ich reagiere stark auf Geräusche, Menschen, Stimmungen – das überfordert mich schnell. Und dann wird mir einfach alles zu viel“, schilderte sie.

Als Promi werde man „noch mehr mit negativen Dingen konfrontiert“. Daniela verwies auf die zahlreichen Hater-Nachrichten, die sie in den sozialen Medien erhält. „Jemand schreibt im Netz, ich sei eine schlechte Mutter. Und selbst wenn ich mir sage: ‚Ist mir egal‘ – das geht nicht spurlos vorbei“, räumte sie ein.

Um besser mit ihren Panikattacken umzugehen, arbeitete die Reality-TV-Darstellerin mit Mental-Coaches. „Einer hat mir einen tollen Tipp gegeben: Ich stelle mir meine Panikattacke wie einen ungebetenen Gast in der Kneipe vor“, erklärte sie.