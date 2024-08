Stars Daniela Katzenberger: Mit 40 in den Playboy

Daniela Katzenberger at McDonald's Benefit Gala Munich Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.08.2024, 15:06 Uhr

Die TV-Blondine hat bereits mehrfach Angebote des Männermagazins erhalten.

Daniela Katzenberger will pünktlich zu ihrem 40. Geburtstag auf das Playboy-Cover.

Als sie in der Auswanderersendung ‚Auf und davon‘ ihr TV-Debüt feierte, hatte die 37-Jährige einen großen Traum: Sie wollte unbedingt das Titelblatt des legendären Playboys zieren. Dafür reiste die Katze sogar nach Los Angeles, um bei Playboy-Chef Hugh Hefner persönlich anzuklopfen. Bisher hat es Dani jedoch immer noch nicht in den Playboy geschafft, was in den letzten Jahren allerdings an ihr selbst lag. Denn obwohl die deutsche Ausgabe des Männermagazins bereits des Öfteren bei ihr anfragte, will sie auf einen besonderen Moment warten, um endlich die Hüllen fallen zu lassen.

Ihr 40. Geburtstag im Jahr 2026 scheint für Daniela Katzenberger demnach der richtige Zeitpunkt für ein Playboy-Shooting zu sein. Über diese Entscheidung sagte sie vor kurzem im Interview mit RTL: „Weil 40 für Frauen ein schlimmes Alter ist. Dann sind nämlich viele kurz vor der Menopause und glauben, dass alles Horror wird.“ Playboy-Chef Florian Boitin kann sich derweil gut vorstellen, Daniela in einigen Jahren auf das Cover seiner Zeitschrift zu holen. Er erklärte im Gespräch mit ‚t-online‘: „Frau Katzenberger ist eine sympathische, attraktive und von vielen umschwärmte Frau. Ich spreche sehr gerne mit Frau Katzenberger. Selbstverständlich auch über runde Geburtstage. Oder ein ‚Playboy‘-Shooting.“