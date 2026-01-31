Stars Daniela Katzenberger: So krass machte ihr der Online-Hate zu schaffen

Daniela Katzenberger ist für ihre große Klappe, ihren Humor und ihre Selbstironie bekannt.

Doch hinter dem schlagfertigen Auftreten verbirgt sich eine lange Geschichte aus Verletzungen, Selbstzweifeln und Schmerz. In ihrem neuen Buch ‚Katze goes Muskelkater‘ macht die 39-Jährige deutlich, wie sehr ihr der jahrelange Online-Hass zugesetzt hat – und wie nah ihr manche Kommentare gegangen sind. Was für viele nur anonyme Worte im Netz sind, wurde für sie zu einer dauerhaften Belastung.

Beleidigungen gehörten für die Reality-TV-Bekanntheit über Jahre zum Alltag. Speziell in den sozialen Medien hörten die Angriffe auf ihr Aussehen nie auf. Sätze wie „Wenn ich so fett wäre wie du, würde ich mich umbringen“ oder „Mit dem Gewicht hast du auch deinen Humor verloren“ trafen sie immer wieder.

In ihrem Buch beschreibt Daniela Katzenberger nun schonungslos offen, wie sich dieser Hate auf sie ausgewirkt hat. „Die ständigen Scheißkommentare machen dich mürbe. Und traurig“, schreibt sie und fügt hinzu, dass sich derartige Aussagen in „dein Herz und deine Seele hinein“ fressen – und dort festsetzen. Heute weiß Daniela: „Ich habe diesen Müll jahrelang viel zu nah an mich rangelassen, bis es mich richtig kaputtgemacht hat.“

Besonders schwer wiegt für sie die Erkenntnis, dass es nie möglich ist, es allen recht zu machen. „Man kann es den Hatern sowieso nicht recht machen. Ob dick oder dünn, blond oder braunhaarig, im Hoodie oder nackt – immer gibt es etwas zu meckern“, stellt sie heute klar. Diese Einsicht kam allerdings erst nach einem langen, schmerzhaften Prozess.