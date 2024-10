Durchtrainiert in Las Vegas Daniela Katzenberger: Stolpersteine auf dem Weg zur Miss Universe

Daniela Katzenberger möchte "Miss Universe" werden. (mia/spot)

SpotOn News | 21.10.2024, 18:50 Uhr

Daniela Katzenberger treibt ihre Fitness-Challenge auf ein neues Level: Derzeit befindet sie sich in Las Vegas, wo sie "Miss Universe" werden möchte. Dabei läuft, typisch Katze, aber nicht alles glatt.

Daniela Katzenberger zieht durch: Die Katze ist aktuell dabei, Las Vegas zu erobern und sich den Titel der "Miss Universe" zu holen.

Video News

In der Stadt der Sünde scheint sich Katzenberger sehr wohl zu fühlen. Auf Instagram postete sie am gestrigen Sonntag (20. Oktober) ein Video, in dem sie unter anderem vor dem "Las Vegas"-Schild rumturnt und freute sich zu lachenden Emojis: "Las Vegas… genauso bekloppt wie ich. Liebs". In einem anderen Video, einen Tag zuvor, berichtete sie von ihrem "Jetleg des Todes" und zeigte sich beim Zähneputzen und gleichzeitigem Einlaufen ihrer Wettkampfschuhe: "Was man halt macht vor dem ersten Kaffee…"

Die Katze geht unter die Mucki-Mäuse

Angefangen hat alles mit Katzenbergers Fitness-Challenge im Mai 2023, seit der sie mehr als zehn Kilo abgenommen hat. Auf dem Programm standen und stehen viermal pro Woche Krafttraining, 15.000 Schritte pro Tag und eine strenge Diät. Mit ihrem durchtrainierten Körper konnte Katzenberger bei einem Fitness-Contest der World Fitness Federation in Deutschland den zweiten Platz belegen. Anschließend qualifizierte sie sich für den Miss-Universe-Wettbewerb in den USA.

Dort bereitet sie sich nun auf die kommenden Wettkampftage vor. Dabei klappt aber nicht immer alles: Zuletzt hatte die Katze in ihrer Story gezeigt, dass eine Selbstbräuner-Aktion über Nacht mächtig schief gelaufen war. Auf dem Spiegel-Selfie waren deutlich Handabdrücke an Katzenbergers Oberschenkel zu erkennen. "Bin heute Nacht irgendwie an meine Wettkampf-Farbe gekommen", erklärte sie dazu. Allzu dramatisch dürfte das nicht sein: Der tatsächliche Wettbewerb findet erst am 17. November statt.