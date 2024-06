Im Alter von 85 Jahren verstorben „Danke für deine Liebe“: Stefanie Hertel trauert um ihren Vater

Eberhard Hertel mit seiner Tochter Stefanie während einer TV-Sendung im Jahr 2021. (wue/spot)

SpotOn News | 21.06.2024, 16:24 Uhr

Stefanie Hertels Vater Eberhard ist am 20. Juni im Alter von 85 Jahren verstorben. Die Sängerin und ihre Tochter verabschieden sich auf Instagram mit bewegenden Worten.

Stefanie Hertel (44) und ihre Tochter, Johanna Mross (22), trauern auf Instagram um Eberhard Hertel (1938-2024). Der Vater der Schlagersängerin ist am 20. Juni mit 85 Jahren gestorben. Auf der Social-Media-Plattform nimmt seine Familie nun Abschied.

Trauer um Eberhard Hertel: "So bleibst du immer bei mir"

Stefanie Hertel veröffentlichte am Freitag ein gemeinsames Foto, auf dem sie und ihr Vater in Richtung Kamera lächeln. "Danke für deine Liebe. Deine Stefanie", schreibt die Sängerin und Moderatorin direkt an ihn gerichtet. Johanna Mross, die Tochter Hertels und des Trompeters Stefan Mross (48), teilt hingegen ein Bild ihres Großvaters, auf dem er im Rahmen seines letzten Geburtstags zu sehen ist.

Auch sie bedankt sich bei ihm. "Mein Lieber Opa, danke… einfach danke… für so viel…", eröffnet sie ihren Beitrag. In Anspielung an das Lied "Kleine Fische werden groß", erklärt sie: "Deine kleinen Fische hast du so wunderbar großgezogen und sie wären ohne dich nicht da, wo sie heute sind!"

Noch heute könne Johanna Mross seine singende Stimme hören "und dein immer fröhliches Pfeifen hüpft durch mein Herz, verbunden mit vielen schönen Erinnerungen". Sie erklärt, dass das Foto an seinem letzten Geburtstag entstanden sei und der verstorbene Sänger gerade das getan habe "was du am liebsten gemacht hast: gesungen, die Leute unterhalten und die beste Stimmung verbreitet. Das ist mein liebstes Bild von dir und so bleibst du immer bei mir!"

Auch Stefan Mross nimmt Abschied

Stefanie Hertels Ex-Mann Mross hatte sich zuvor auf Instagram ebenso zu Wort gemeldet. Zu einem gemeinsamen Bild mit seiner Ex-Frau und ihrem Vater schrieb er unter anderem: "Viele Jahre hast du mich / uns in jeder Hinsicht geprägt. Musikalisch aber auch als Freund bist du mir immer zur Seite gestanden! Das Leben ist leider nicht unendlich, aber die Erinnerung bleibt!"