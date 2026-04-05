Film Danny DeVito ist für neuen Mario-Film als Wario im Gespräch

Danny Devito - JAN 19 - Famous - National Television Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.04.2026, 11:49 Uhr

Stars wie Charlie Day und Donald Glover würden Danny DeVito gerne in der Rolle des Wario sehen.

Danny DeVito wird als mögliche Besetzung für die Rolle des Wario in einem kommenden ‚Super Mario‘-Film gehandelt.

Charlie Day, der Luigi seine Stimme leiht, sprach sich dafür aus, seinen ‚It’s Always Sunny in Philadelphia‘-Kollegen für die Rolle von Marios langjährigem Rivalen zu gewinnen. Gegenüber ‚Polygon‘ verriet er: „Ich würde meinen Kumpel Danny DeVito wählen. Er ist perfekt dafür. Er ist einfach so lustig.“ Auch Donald Glover, der Yoshi in ‚Der Super Mario Galaxy Film‘ spricht, stimmte zu. „Oh, das ist eine gute Wahl! Das ist eine ausgezeichnete Wahl“, zeigte er sich begeistert. „Sagt ihm einfach, er soll [Illumination-CEO] Chris Meledandri anrufen. Das passt!“

Benny Safdie, die Stimme von Bowser Jr., hatte zunächst „Chris Pratt, aber mit Schnurrbart“ vorgeschlagen, revidierte seine Meinung jedoch später und sprach sich ebenfalls für DeVito aus. Jack Black, der Bowser spricht, sagte: „Jetzt sprichst du meine Sprache. Ich liebe Danny DeVito als Wario. Er ist eine Legende. Niemand weiß das besser als Charlie Day.“

Ganz anderer Meinung war hingegen Keegan-Michael Key, die Stimme von Toad. Er schlug vor: „Ich entscheide mich für eine sehr ungewöhnliche Wahl: Michael Shannon. Wir haben gerade zusammen einen Film gemacht, und ich wusste nicht, dass er einfach alles kann. Wenn man ihm Wario geben würde, würde er etwas sehr Interessantes daraus machen.“

Unterdessen verriet Anya Taylor-Joy kürzlich, dass sie sich bei ihrer ersten Sprechrolle als Prinzessin Peach übergeben musste. Die Schauspielerin kehrt in ‚Der Super Mario Galaxy Film‘ zu ihrer Rolle zurück, unterschätzte jedoch anfangs, wie anstrengend Synchronarbeit sein kann. In der Talkshow ‚Late Night with Seth Meyers‘ gestand sie: „Es macht super viel Spaß. Aber beim ersten Mal habe ich nicht realisiert, wie anstrengend es ist, weil man die ganze Zeit schreit. Beim ersten Mal musste ich mich sogar übergeben.“