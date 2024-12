Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Tobias (M.) geht wütend auf David (r.) los. (cg/spot)

SpotOn News | 03.12.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" versucht Maxi vergeblich, aus Henry schlau zu werden. Tobias greift in "Unter uns" David an, dem er die Schuld an Viviens Unfall gibt. In "Alles was zählt" hofft Nathalie auf Maximilian als Spender für Diego.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelies und Joriks intime Zweisamkeit wird abrupt unterbrochen, als Simon und Henni plötzlich ins Schlafzimmer platzen. Kurz darauf verbreitet sich in Lüneburg das Gerücht, die beiden wären wieder ein Paar. Bella muss ihre letzte mündliche Abi-Prüfung per Video absolvieren, doch das Internet im Rosenhaus macht Probleme. Leyla, Noah und vor allem Elyas greifen ihr unter die Arme, sodass sie die Prüfung erfolgreich meistert. Elyas hofft insgeheim, durch seine Unterstützung Bella näherzukommen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henry leiht sich Geld, um für die WG einzukaufen, entscheidet sich dabei jedoch nur für Feinkost. Maxi ist verwundert, vor allem da weder Henry noch Vincent über Henrys Herkunft sprechen. Maxi beginnt, Henrys Verhalten zu hinterfragen. Nicole versucht, ihren Abschied von Bichlheim vor Alexandra zu rechtfertigen, genauso wie Michael sich vor Erik erklärt. Am Abend lassen beide ihre Beziehung Revue passieren und verbringen gemeinsam eine letzte Nacht voller Lachen und Tränen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Die Schillerallee ist gespalten, als es um Davids Verantwortung für Viviens Unfall geht. Stella versucht herauszufinden, was wirklich passiert ist. Tobias geht bei der Suche nach Vivien an seine Grenzen, bis Freunde ihn dazu bringen, zu Leo zurückzukehren. Henry entscheidet, seine Zweifel an David vorerst zu ignorieren, als ihm bewusst wird, wie sehr Viviens Unfall David mitnimmt. Doch dann erkennt er den wahren Grund für Davids Verzweiflung.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus gibt sich größte Mühe, seine Affäre mit Charlie geheim zu halten, ohne zu merken, dass jemand seine Lüge durchschaut. Als Nathalie keine Hoffnung mehr hat, einen geeigneten Spender für Diego zu finden, sieht sie nur noch eine letzte Möglichkeit: Maximilian. Henning erkennt schließlich, dass Daniela ihm nur helfen wollte, und legt seinen Stolz ab.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Flo eröffnet Jonas, dass sie andere Pläne hat, was zu einem Streit führt. Jonas zieht daraus eine bittere Konsequenz. Erik plant, für Toni Plätzchen zu backen, doch Matilda bringt ihn durcheinander, sodass die Kekse auf dem Boden landen. Statt einer Entschuldigung erntet Erik jedoch nur Kritik.