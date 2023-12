Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Benedikt träumt verwirrt von einer Welt ohne Ute. (cg/spot)

SpotOn News | 22.12.2023, 11:01 Uhr

In "Rote Rosen" erfahren Jördis und Mo, dass sich Elyas an der Börse verzockt hat. Werner sieht sich in "Sturm der Liebe" mit einer skandalösen Schlagzeile konfrontiert. In "Unter uns" erkennt Benedikt, wie wichtig Ute für ihn ist.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jördis und Mo sind schockiert, da Elyas einen erheblichen Teil ihrer Ersparnisse durch Spekulation an der Börse verloren hat. Unwissentlich darüber, dass Elyas den möglichen Gewinn nicht dazu verwenden wollte, wie behauptet, seinen Eltern zu helfen, sondern um einen extrem teuren Verlobungsring für seine Geliebte Celeste zu kaufen. Britta versucht, sich damit abzufinden, dass Hendrik den Tod seiner Schwester verdrängt. Als sie jedoch von Klaas erfährt, dass Louisa an einem Gehirntumor gestorben ist, lässt ihr das keine Ruhe.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Werner glaubt, dass der Maskenball für den "Fürstenhof" ein erfolgreicher PR-Gag war. Unwissend darüber, dass zur gleichen Zeit eine Intrige gegen das Hotel in Gang gesetzt wurde – bis er mit einer skandalträchtigen Schlagzeile konfrontiert wird. Als Vincent realisiert, dass Ana ihn während ihres Tanzes für Philipp hält, verlässt er den Maskenball ohne Erklärung und gibt unbemerkt sein Lysander-Kostüm zurück. Am nächsten Tag bringt Philipp, nichts ahnend, es zum Verleih zurück und begegnet Ana, die wissen möchte, warum er am Vorabend so plötzlich verschwunden ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

An Heiligabend erwacht Benedikt in einer Welt ohne Ute und muss erkennen, dass die Schillerallee und er selbst ohne sie nicht dasselbe wären. Sina ist fasziniert von Nadines ungewöhnlicher Weihnachtstradition. Bambi und Ronja arbeiten gemeinsam, um Sina Zeit mit ihrer Schwester freizumachen. Theo und Paula hat ausgerechnet an Heiligabend ein Infekt erwischt. Stella gibt ihr Bestes, um sie rechtzeitig fürs Weihnachtssingen fit zu machen.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während die Steinkamps trotz widriger Umstände ein besinnliches Weihnachtsfest feiern, ahnt niemand, welchen gewagten Plan Justus in der Zwischenzeit schmiedet. Henning bereitet alles für seinen Heiratsantrag an Daniela vor, doch der richtige Moment scheint noch nicht gekommen zu sein. Imanis Hilfsaktion beginnt, Hanna freut sich über Kilians versöhnliche Geste, und auch der Rest der Community hat an Heiligabend Grund zur Freude.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily, Philip, John und Laura sind überrascht, als Janani über Weihnachten zu Besuch kommt. Schnell merkt sie, dass Emily mit einer Entscheidung ringt. Yvonne freut sich besonders auf Weihnachten. Laura lebt, Moritz und Luis sind wieder ein Paar, und ihre Eheprobleme mit Gerner gehören, nicht zuletzt dank Lukas, hoffentlich der Vergangenheit an. Doch Weihnachten verläuft anders als geplant.